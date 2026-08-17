Indonézia hétfőn ünnepelte függetlenségének napját, a nemzeti ünnepet azonban beárnyékolta a hétvégén bekövetkezett pusztító földrengés. A 7,7-es erősségű földmozgásnak már legalább 68 halálos áldozata van, több mint százan megsérültek, és ezrek maradtak otthon nélkül. A túlélők sürgős segítséget kérnek, miközben a térséget csaknem 1600 utórengés rázta meg.

Indonézia: már 68 halálos áldozata van a pusztító földrengésnek, ezrek várnak segítségre

Fotó: AFP / AFP

A földrengés szombaton sújtotta Indonézia keleti részét. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint a rengés epicentruma Flores szigeténél, a tenger alatt, mindössze 10 kilométeres mélységben volt.

A földrengést hétfő reggelig csaknem 1600 kisebb utórengés követte, amelyek közül az egyik elérte az 5,6-os erősséget.

A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek Kelet-Nusa Tenggara, Nyugat-Nusa Tenggara, Dél-Sulawesi és Délkelet-Sulawesi egyes részein. A lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak távol a tengerpartoktól és a folyópartoktól. A riasztást később feloldották.

Indonézia: Ezrek maradtak otthon nélkül

A természeti katasztrófa komoly károkat okozott a térségben. Mintegy 500 ház megsérült, a földcsuszamlások pedig több utat is járhatatlanná tettek. Emiatt körülbelül 12 800 ember nem tudott visszatérni otthonába Flores szigetén.