Indonézia: már 68 halálos áldozata van a pusztító földrengésnek, ezrek várnak segítségre

Indonézia hétfőn ünnepelte függetlenségének napját, a nemzeti ünnepet azonban beárnyékolta a hétvégén bekövetkezett pusztító földrengés. A 7,7-es erősségű földmozgásnak már legalább 68 halálos áldozata van, több mint százan megsérültek, és ezrek maradtak otthon nélkül. A túlélők sürgős segítséget kérnek, miközben a térséget csaknem 1600 utórengés rázta meg.
A földrengés szombaton sújtotta Indonézia keleti részét. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) szerint a rengés epicentruma Flores szigeténél, a tenger alatt, mindössze 10 kilométeres mélységben volt.
A földrengést hétfő reggelig csaknem 1600 kisebb utórengés követte, amelyek közül az egyik elérte az 5,6-os erősséget.
A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek Kelet-Nusa Tenggara, Nyugat-Nusa Tenggara, Dél-Sulawesi és Délkelet-Sulawesi egyes részein. A lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak távol a tengerpartoktól és a folyópartoktól. A riasztást később feloldották.
Indonézia: Ezrek maradtak otthon nélkül
A természeti katasztrófa komoly károkat okozott a térségben. Mintegy 500 ház megsérült, a földcsuszamlások pedig több utat is járhatatlanná tettek. Emiatt körülbelül 12 800 ember nem tudott visszatérni otthonába Flores szigetén.
A károsultak közül sokan rögtönzött sátrakban töltik az éjszakákat. Egy lakos az AFP-nek arról beszélt, hogy otthonuk lakhatatlanná vált, mivel több épület összedőlt, másokon pedig hatalmas repedések keletkeztek.
Elmondása szerint csak azért mennek vissza a házakhoz, hogy vizet, ruhákat és párnákat hozzanak el, majd ismét a sátrakban töltik az éjszakát.
A Reutersnek nyilatkozó helyiek a segélyezés lassúságára és a sátortáborok rossz körülményeire is panaszkodtak. Egyes gyerekek hasmenést kaptak, egy idős ember pedig stroke-ot kapott.
Minél hamarabb segítségre van szükségünk. Mi csak sótermelők vagyunk
– mondta egy fiatal anya, akinek csecsemője egy barna takaróba csavarva feküdt egy kisteherautó hátuljában.
Megkezdődött a segélyezés, de súlyos a helyzet
Az indonéz katasztrófavédelmi ügynökség, a BNPB vasárnap este közölte, hogy az indonéz légierő 13 tonna sürgősségi segélyt készül a térségbe szállítani.
Benjamin Paulus Octavianus egészségügyi miniszterhelyettes szerint a hadsereg egy sürgősségi tábori kórház felállítását is tervezi. Kiemelte, hogy idegsebészekre és ortopéd szakorvosokra van szükség a fejsérülések és a csonttörések ellátásához.
A mostani földrengés Indonézia 2022 óta legsúlyosabb természeti katasztrófája.
A pusztítás ráadásul éppen az ország függetlenségének napjára esett. Indonézia augusztus 17-én ünnepli függetlenségét, amelyet 1945-ben, a japán megszállás végét követően nyert el.
Prabowo Subianto indonéz elnök a fővárosban, Jakartában vett részt az ünnepségeken. A főváros mintegy 1500 kilométerre fekszik a katasztrófa sújtotta területtől.
A földrengés túlélői számára azonban az ünneplésnek aligha volt jelentősége.
„Már nem gondolok erre. Csak a feleségem és a négyéves ikreim biztonságára gondolok” – mondta egy édesapa a Reutersnek.
Indonézia különösen kitett a földrengéseknek, mivel a Csendes-óceáni Tűzgyűrű területén fekszik, ahol rendkívül intenzív a szeizmikus aktivitás. Az ország történetében több pusztító földrengés és cunami is történt.
1992-ben egy 7-es erősségű földrengést követő szökőár mintegy 2500 ember halálát okozta Flores szigetén. 2004-ben a Szumátra partjainál bekövetkezett, 9,1-es erősségű földrengés hatalmas cunamit indított el, amely Indonéziában mintegy 170 ezer ember életét követelte, az Indiai-óceán térségében pedig összesen mintegy 220 ezer halálos áldozatot szedett.
2018-ban Lombok és Sumbawa szigetén egy 6,9-es erősségű földrengés több mint 550 ember halálát okozta, még ugyanabban az évben pedig egy 7,5-ös erősségű rengés és az azt követő cunami sújtotta Palu térségét Sulawesi szigetén. A katasztrófában több mint 4300 ember halt meg vagy tűnt el.