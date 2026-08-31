Egy 28 ezer forintos inggel veri át a térfigyelő kamerákat – a mesterséges intelligencia nem ismeri fel

Első ránézésre egy rikító hawaii ingnek tűnik, valójában azonban a mesterséges intelligencia kijátszására tervezték. A német művész, Simon Weckert olyan ruhadarabot készített, amely állítása szerint képes összezavarni az AI-alapú térfigyelő kamerákat – olvasható a Dexerto oldalán.

Ez az ing kifog a térfigyelő kamerákon – a mesterséges intelligencia nem látja benne az embert.

Fotó: Instagram!Dexerto

A Digital Camouflage, vagyis Digitális álcázás nevű ing mintegy 88 dollárba, nagyjából 28 ezer forintba kerül, és rikító rózsaszín, narancssárga és zöld minták borítják.

Weckert a berlini Kottbusser Tornál bevezetett, mesterséges intelligenciával működő megfigyelőrendszer miatt készítette el.

A rendszer minden elhaladó ember viselkedését elemzi, ezért készítettem egy inget, amellyel nem tud mit kezdeni

– írta.

Már az emberi alak felismerését is megzavarja

Az ing nem egyszerűen az arcot rejti el. A feltűnő színek és kaotikus minták már a felismerés első pillanataiban összezavarhatják a rendszert, amely ilyenkor még csak azt próbálja megállapítani, hogy egyáltalán embert lát-e a felvételen.

A mintázat megtöri a test körvonalait, így a szoftver nehezebben rakja össze a fejet, a törzset és a végtagokat egy felismerhető emberi alakká.

Weckert a dizájnt generatív mesterséges intelligenciával és egy objektumfelismerő rendszerrel tesztelte, és addig módosította, amíg az AI egyre kevésbé tudta felismerni az embert.

Élesben is kipróbálták

A trükköt 2026 júniusában egy élesben működő térfigyelő kamera előtt, a Kottbusser Tornál is tesztelték. A ruhát úgy tervezték, hogy a gyűrődések, a változó fényviszonyok és a különböző kameraállások se rontsák jelentősen a hatását.

Ez nem a rendőrség ellen készült, hanem egy teszt mindannyiunk számára

– mondta Weckert.

A művésznek nem ez az első technológiai trükkje: 2020-ban 99 okostelefont pakolt egy kézikocsiba, majd végighúzta Berlin utcáin, és ezzel sikerült elérnie, hogy a Google Térkép egy nem létező forgalmi dugót jelezzen az útvonalon.

Ha már a mesterséges intelligenciánál tartunk: tegnap megírtuk, hogy ismét felbukkant Heinz von Foerster apokaliptikus jóslata. A matematikus világvége-jövendölése idén novemberre szól, ráadásul állítólag már 30 évvel korábban megjósolta a mesterséges intelligencia megjelenését is.