Sorsdöntő per közeleg: örökre megváltozhat az Instagram és a Facebook

A Meta a múltban már többször is veszteségeket szenvedett el a bíróságokon azzal kapcsolatban, hogy a platformjai miként célozták meg és okoztak károkat a fiatal felhasználóknak, egy kedden kezdődő esküdtszéki tárgyalás azonban az eddigi legnagyobb fenyegetést jelenti a működésére. Mindez egy 2023-ban 30 amerikai állam - köztük Kalifornia és New York állam -, által benyújtott peren alapul, amiben a gyermekekre vonatkozó szövetségi és állami adatvédelmi törvények számos megsértésére mutattak rá. Az államok több mint 1 billió dollárt követelnek a Metától, valamint az Instagram és a Facebook megváltoztatását is követelik, beleértve a lájkok számának és a végtelen görgetésnek a megszüntetését. Amennyiben a Meta elveszíti a pert, az alapvető változásokhoz vezethet a fiatalok közösségi médiával kapcsolatos meglátásaiban.
Akár örökre megváltozhat az Instagram és a Facebook
A perben azt követelik továbbá, hogy a Meta:
- vezesse be a szülői ellenőrzési folyamatot a tizenéves felhasználók számára
- változtassa meg a "dopamint manipuláló ajánlási algoritmusait"
- távolítson el olyan képszűrőket, amelyek megváltoztatják a megjelenést a fotókon
- állítsa le a videótartalom automatikus lejátszását
- tiltsa a több fiók létrehozásának lehetőségét
- vessen véget az olyan eltűnő vagy „rövid életű” posztoknak, mint amilyenek a 24 óráig elérhető Instagram-történetek
Mindezek a funkciók központi szerepet játszanak a Meta platformjain jelenleg elérhető felhasználói élményben, így ezek a változások alapvető átalakuláshoz vezetnének. Az államok szerint viszont ezek a funkciók arra szolgálnak, hogy a felhasználókat - beleértve a tinédzsereket és a gyerekeket is -, a lehető leggyakrabban és leghosszabb ideig a platformokon tartsák. Azt is állítják, a Meta még a fiatalok platformhasználatának csökkentését is megnehezíti, például a gyakori értesítések révén, amelyek célja az, hogy a fiatalokat visszatérjenek az alkalmazásokhoz.
Kiemelték, azzal, hogy a még gyermek felhasználókat célozta meg, a Meta „úgy döntött, hogy kihasználja” a fiatalokat, hogy bevonzza őket platformjaira, így növelve a felhasználói bázisát és terjesztve az üzleti tevékenységét.
A Meta következetesen tagadta ezeket a vádakat.
Határozottan nem értünk egyet ezekkel az állításokkal, és bízunk benne, hogy a bizonyítékok alátámasztják majd a fiatalok támogatása iránti régóta fennálló elkötelezettségünket
– mondta el a cég szóvivője egy közleményben.
Amennyiben a Meta kénytelen lesz végrehajtani a fentebb említett követeléseket, az jelentős változást jelentene a platformjai felhasználói élményében. A lájkok száma például már a Meta kezdeti évei óta jelen van, amikor még a Facebook volt az egyetlen platformja. Manapság a lájkok mindenütt jelen vannak a közösségi média felületein, és a fő módja annak, hogy az emberek online szövegekkel, fényképekkel és videókkal kommunikáljanak, azonban egyre inkább a negatív érzések szításának eszközének tekintik, különösen a fiatalok körében - írja a BBC.
A közelmúltban több mint 750 ezer, vélhetően 16 év alatti ausztrál felhasználóhoz tartozó Facebook- és Instagram-fiókot tiltott le a Meta az ausztrál közösségimédia-korlátozás bevezetése óta. A vállalat mesterséges intelligenciával is próbálja kiszűrni a kiskorúakat, miközben az ausztrál hatóságok további szigorításokat és akár súlyos bírságokat is kilátásba helyeztek. A részleteket ITT lehet elolvasni!