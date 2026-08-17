Sorsdöntő per közeleg: örökre megváltozhat az Instagram és a Facebook

A Meta a múltban már többször is veszteségeket szenvedett el a bíróságokon azzal kapcsolatban, hogy a platformjai miként célozták meg és okoztak károkat a fiatal felhasználóknak, egy kedden kezdődő esküdtszéki tárgyalás azonban az eddigi legnagyobb fenyegetést jelenti a működésére. Mindez egy 2023-ban 30 amerikai állam - köztük Kalifornia és New York állam -, által benyújtott peren alapul, amiben a gyermekekre vonatkozó szövetségi és állami adatvédelmi törvények számos megsértésére mutattak rá. Az államok több mint 1 billió dollárt követelnek a Metától, valamint az Instagram és a Facebook megváltoztatását is követelik, beleértve a lájkok számának és a végtelen görgetésnek a megszüntetését. Amennyiben a Meta elveszíti a pert, az alapvető változásokhoz vezethet a fiatalok közösségi médiával kapcsolatos meglátásaiban.

Akár örökre megváltozhat az Instagram és a Facebook / Fotó: Brett Jordan / Unsplash (Képünk illusztráció)

Akár örökre megváltozhat az Instagram és a Facebook

A perben azt követelik továbbá, hogy a Meta:

vezesse be a szülői ellenőrzési folyamatot a tizenéves felhasználók számára

változtassa meg a "dopamint manipuláló ajánlási algoritmusait"

távolítson el olyan képszűrőket, amelyek megváltoztatják a megjelenést a fotókon

állítsa le a videótartalom automatikus lejátszását

tiltsa a több fiók létrehozásának lehetőségét

vessen véget az olyan eltűnő vagy „rövid életű” posztoknak, mint amilyenek a 24 óráig elérhető Instagram-történetek

Mindezek a funkciók központi szerepet játszanak a Meta platformjain jelenleg elérhető felhasználói élményben, így ezek a változások alapvető átalakuláshoz vezetnének. Az államok szerint viszont ezek a funkciók arra szolgálnak, hogy a felhasználókat - beleértve a tinédzsereket és a gyerekeket is -, a lehető leggyakrabban és leghosszabb ideig a platformokon tartsák. Azt is állítják, a Meta még a fiatalok platformhasználatának csökkentését is megnehezíti, például a gyakori értesítések révén, amelyek célja az, hogy a fiatalokat visszatérjenek az alkalmazásokhoz.

Kiemelték, azzal, hogy a még gyermek felhasználókat célozta meg, a Meta „úgy döntött, hogy kihasználja” a fiatalokat, hogy bevonzza őket platformjaira, így növelve a felhasználói bázisát és terjesztve az üzleti tevékenységét.

A Meta következetesen tagadta ezeket a vádakat.

Határozottan nem értünk egyet ezekkel az állításokkal, és bízunk benne, hogy a bizonyítékok alátámasztják majd a fiatalok támogatása iránti régóta fennálló elkötelezettségünket

– mondta el a cég szóvivője egy közleményben.