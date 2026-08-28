Több mint 30 kilométert zuhant az iPhone, hihetetlen, mi történt vele földet éréskor - videó

Nem mindennapi tesztnek vetettek alá egy iPhone 17 Prót: a készüléket több mint 30 kilométeres magasságból engedték a mélybe Svédország felett. A telefon mintegy 25 percig zuhant, majd a svéd vadonban ért földet – és szinte hihetetlen módon sértetlenül került elő.

Ejtőernyő nélkül engedtek szabadjára egy iPhone 17 Prót a sztratoszférából. A telefon mintegy 25 perces zuhanás után a svéd vadonban ért földet, és szinte sértetlenül került elő

Fotó: Shutterstock

A kísérletet a telefontokokat gyártó RhinoShield és a Sent Into Space űripari vállalat hajtotta végre. Június 24-én egy nagy magasságra emelkedő ballon segítségével 30 607 méter magasra juttatták az iPhone-t Kiruna felett, majd elengedték – írja a Dexerto.

A készüléket rendkívüli magasságból engedték el, ami több mint háromszorosa a legtöbb utasszállító repülőgép szokásos repülési szintjének.

A zuhanást semmi sem fékezte

A telefon ejtőernyő, fűtőrendszer és további védőréteg nélkül zuhant a föld felé. A Guinness World Records előírása szerint ráadásul a földet éréskor magának a telefontoknak kellett elsőként a talajjal érintkeznie.

A készülék nagyjából 25 percen át száguldott a föld felé, miközben akár mínusz 60 Celsius-fokos hideget is ki kellett állnia.

A becsapódást követően azonban újabb nehézség várt a csapatra: több mint öt órán keresztül keresték a telefont a nyomkövető által kijelölt területen.

Végül megtalálták, és kiderült, hogy az iPhone gyakorlatilag meg sem érezte a zuhanást.

A készüléket be tudták kapcsolni, hívást is tudtak indítani róla, és fényképezni is lehetett vele, a készülék külsején pedig egyetlen látható sérülést sem találtak.

Guinness-rekord lett a vakmerő iPhone-tesztből

A kísérlettel a RhinoShield és a Sent Into Space Guinness-rekordot állított fel:

ez lett a legmagasabbról telefontokban leejtett mobilkészülék, amely természetes felszínre érkezett.

A készüléket az AirX nevű tok védte, amely egyetlen, újrahasznosítható anyagból készül. A fejlesztés során az autók légzsákjai és a sportcipők ütéselnyelő megoldásai adták az ötletet. A tokot a próba előtt extrém hidegben és különböző légköri nyomás mellett is tesztelték.

A legrosszabbra készültünk, és a legjobban reménykedtünk

– mondta Mujou Hsiao, a RhinoShield a márka kommunikációs vezetője.