Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mohamed Szalah megtörte a csendet a Fradi elleni megalázó vereség után

iphone

Több mint 30 kilométert zuhant az iPhone, hihetetlen, mi történt vele földet éréskor - videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy iPhone 17 Pro több mint 30 kilométeres magasságból zuhant a föld felé, mégsem lett semmi baja. A készüléket egy különleges telefontok védte, amely a nem mindennapi teszttel Guinness-rekordot is felállított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iphonesvédországteszt

Nem mindennapi tesztnek vetettek alá egy iPhone 17 Prót: a készüléket több mint 30 kilométeres magasságból engedték a mélybe Svédország felett. A telefon mintegy 25 percig zuhant, majd a svéd vadonban ért földet – és szinte hihetetlen módon sértetlenül került elő.

iPhone
Ejtőernyő nélkül engedtek szabadjára egy iPhone 17 Prót a sztratoszférából. A telefon mintegy 25 perces zuhanás után a svéd vadonban ért földet, és szinte sértetlenül került elő
Fotó: Shutterstock

A kísérletet a telefontokokat gyártó RhinoShield és a Sent Into Space űripari vállalat hajtotta végre. Június 24-én egy nagy magasságra emelkedő ballon segítségével 30 607 méter magasra juttatták az iPhone-t Kiruna felett, majd elengedték – írja a Dexerto.

A készüléket rendkívüli magasságból engedték el, ami több mint háromszorosa a legtöbb utasszállító repülőgép szokásos repülési szintjének.

A zuhanást semmi sem fékezte

A telefon ejtőernyő, fűtőrendszer és további védőréteg nélkül zuhant a föld felé. A Guinness World Records előírása szerint ráadásul a földet éréskor magának a telefontoknak kellett elsőként a talajjal érintkeznie.

A készülék nagyjából 25 percen át száguldott a föld felé, miközben akár mínusz 60 Celsius-fokos hideget is ki kellett állnia. 

A becsapódást követően azonban újabb nehézség várt a csapatra: több mint öt órán keresztül keresték a telefont a nyomkövető által kijelölt területen.

Végül megtalálták, és kiderült, hogy az iPhone gyakorlatilag meg sem érezte a zuhanást. 

A készüléket be tudták kapcsolni, hívást is tudtak indítani róla, és fényképezni is lehetett vele, a készülék külsején pedig egyetlen látható sérülést sem találtak.

Guinness-rekord lett a vakmerő iPhone-tesztből

A kísérlettel a RhinoShield és a Sent Into Space Guinness-rekordot állított fel

ez lett a legmagasabbról telefontokban leejtett mobilkészülék, amely természetes felszínre érkezett.

A készüléket az AirX nevű tok védte, amely egyetlen, újrahasznosítható anyagból készül. A fejlesztés során az autók légzsákjai és a sportcipők ütéselnyelő megoldásai adták az ötletet. A tokot a próba előtt extrém hidegben és különböző légköri nyomás mellett is tesztelték.

A legrosszabbra készültünk, és a legjobban reménykedtünk

 – mondta Mujou Hsiao, a RhinoShield a márka kommunikációs vezetője.

Az iPhone-oknak egyébként nem ez volt az első elképesztő zuhanásuk. 2024-ben egy készülék például akkor is működőképes maradt, amikor egy Alaska Airlines-gépről mintegy 4900 méteres magasságból zuhant le.

Az iPhone tehát ezúttal egy igencsak extrém próbatételen bizonyított, hamarosan pedig az is kiderülhet, milyen újdonságokkal készül az Apple az idei őszre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!