Ketten vesztették életüket egy német iskolában: egy fiatal férfi a gyanúsított

Két ember vesztette életét egy iskolában a németországi Gosen-Neu Zittauban egy erőszakos támadás következtében, amit a rendőrség is megerősített. Az esetet emberölésként vizsgálják, mialatt egy 19 éves fiatal férfit állítottak elő gyanúsítottként. A helyszínre a mentőszolgálatok és a tűzoltóság is kiérkezett.

Tragédia történt egy német iskolában / Fotó: MORITZ DECKWERTH / DPA

Tragédia történt egy német iskolában

Az áldozatok a hírek szerint a szerzett sérüléseikbe haltak bele. A rendőrség azt közölte, nincs jele annak, hogy tervezett támadás történt: jelenleg zajlik a bizonyítékok gyűjtése.

Egy hírportál, a MAZ információi szerint az egyik áldozat egy 18 éves középiskolás diák, a másik pedig egy 30 éves férfi, aki állítólag akkor halt meg, amikor megpróbálta megakadályozni az elkövetőt a bűncselekmény elkövetésében. A feltételezések szerint a 18 éves áldozat a gyanúsított volt barátnője. Azt, hogy a fiatalember jelenleg is az iskolába jár-e, vagy esetleg korábban ott tanult, nem tudni.

Úgy tudni, harminc ember, köztük diákok és tanárok továbbra is az iskolában tartózkodnak, mivel kezdetben nem volt világos, fennáll-e további veszély a diákokra vagy másokra nézve. Az áldozatokról és a gyanúsítottról további információkat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A rendőrség a területet teljes egészében lezárt, az iskola pedig előreláthatóan péntekig zárva is marad - írja az rbb24.