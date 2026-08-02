Izrael tiltakozik a hadserege korlátozása ellen a Gázai övezetben

Izrael tiltakozott a Béketanácsnál az ellen, hogy a testület és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti minapi megállapodás értelmében korlátoznia kell hadserege tevékenységét a Gázai övezetben. Valamint Izrael azt is kifogásolja, hogy Katar és Törökország részt vegyen a majdani nemzetközi stabilizációs erőben (ISF).
Az izraeli tiltakozásról a Haárec című izraeli lap hírportálja számolt be vasárnap az ügy részleteit ismerő, de nevük elhallgatását kérő két forrásra hivatkozva.
Izrael számára elfogadhatatlan a megállapodás
Izrael kifogásait Tony Blairnek, Nagy-Britannia korábbi miniszterelnökének, a Béketanács egyik tagjának adta át a napokban, a Hamász és a Béketanács közötti kairói megállapodás után.
A lap szerint az izraeli kormány számára egyebek között elfogadhatatlan, hogy a megállapodás korlátozza a hadsereg műveleti szabadságát azokon a területeken, amelyek az ISF ellenőrzése alá kerülnének. Jeruzsálem emellett nem fogadja el a vele ellenséges Katar és Törökország részvételét sem a megállapodás végrehajtásának felügyeletében.
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