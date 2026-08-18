Nagy sebességgel érkezett a jacht a görög kikötőbe, több hajót összetört – videó

A jachtbaleset a Jón-tengeren fekvő Kalamos szigetén történt, Lefkada közelében. Az interneten terjedő felvételen az látható, hogy a vitorlás nagy sebességgel közelíti meg a kikötőt, majd az ott veszteglő hajóknak ütközik.

A jachtbaleset Görögországban, Kalamos szigetének kikötőjében történt

Fotó: focus.de

A helyszínen tartózkodók végignézték, ahogy a jacht a kikötőben álló hajók felé tart, az ütközést azonban már nem tudták megakadályozni.

A kikötő személyzete is megpróbált segíteni a jachtbaleset előtt

A Focus beszámolója szerint a kikötő munkatársai két gumicsónakkal próbáltak segítséget nyújtani a jacht legénységének a kikötési manőver során. A vitorlás azonban olyan nagy sebességgel haladt, hogy nem sikerült megakadályozni az ütközést.

A jacht több halászhajónak is nekiment, amelyek jelentősen megrongálódtak. A nagy erejű ütközés ellenére a rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg.

Helyi sajtóbeszámolók szerint a jachton hét ember tartózkodott. Egyelőre nem ismert, miért haladt a vitorlás ilyen nagy sebességgel a kikötő felé. A lehetséges okok között műszaki meghibásodás is felmerült, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg.

A történtek után vizsgálat indult, a jacht 61 éves kapitányát pedig a lefkadai kikötői hatósághoz vitték.

#news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr @protothema.gr ❗️Τη στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε χθες. ▪️Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου κατά την είσοδό του στο λιμάνι και η στιγμή της πρόσκρουσης στα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στο σημείο. #protothema