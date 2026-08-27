A Jägermeister megint húzott egy váratlant: új piacra akarnak betörni

A Jägermeister ezúttal nem a poharat, hanem a lábat veszi célba: a kultikus gyógynövénylikőr gyártója saját sneakert dobott piacra. Ha már egy görbe este után néha nehéz egyenesen hazatalálni, legalább a lábbeli legyen stílusos.

A Jägermeister most a cipőpiacot is megcélozta: itt az első saját sneaker

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Narancssárga, ahogy kell

A The Curt névre keresztelt cipő a Jägermeister és a hamburgi Flowers for Society sneakerlabel közös munkája. A névválasztás sem véletlen:

a modellt Curt Mastról, a vállalat alapítójáról nevezték el, aki több mint kilencven éve megalkotta a Jägermeister receptjét.

A prémium sneaker két színkombinációban érkezik: fehér-narancssárga és narancssárga-fehér. A dizájn természetesen a Jägermeister jól ismert színeit hozza, így a legnagyobb rajongók egy pillantásból felismerhetik – még akkor is, ha ezúttal nem egy üveg van a kezükben.

A Jägermeister ezúttal nem inni ad: saját sneakert dobott piacra

Fotó: Jägermeister

A cipő megalkotásában Till Jagla, a Flowers for Society alapítója is közreműködött, aki a nemzetközi sneakerkultúra ismert alakja.

Nem ez az első próbálkozás a Jägermeisternek

A The Curt Portugáliában készül, a gyártást pedig a Jägermeister szerint a kereslethez igazítják. Magyarán: nem készül belőle több ezer fölösleges pár, a gyártást a kereslethez igazítják.

A vállalat szerint a lifestyle-termékek egyre fontosabbak a márka számára, és az ilyen együttműködésekkel az italokon túl is szeretnék megmutatni, mit képvisel a Jägermeister.

A Jägermeister tavaly már bemutatott egy közösségi sneakert The Deer néven, szintén a Flowers for Societyvel közösen. A The Curt azonban már nem egyszeri különlegesség: visszatérő alaptípusként kerül a kínálatba.

A cipő augusztus 6. óta kapható a német Jägermeister online áruházában.

Úgy tűnik, a márkánál már arra is gondolnak, miben induljon haza az ember egy alaposabb Jägermeister-kóstoló után.

A Jägermeister neve korábban egy tragikus történet kapcsán is felbukkant: egy férfi életét vesztette, miután két perc alatt lehúzott egy egész üveg italt egy dél-afrikai versenyen.