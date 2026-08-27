Autóikban és otthonaikban rekedtek az emberek: heves esőzés csapott le Japánra

Csütörtökön heves esőzés sújtotta Japán észak-középső részét, különösen Ishikawa és Toyama prefektúrákat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt áradások és földcsuszamlások alakultak ki, több ember az autójában vagy az otthonában rekedt.

Japánban néhol akár 200 milliméter csapadékot is előrejeleztek. Fotó: KOTA KIRIYAMA / Yomiuri

Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban

A Japán Meteorológiai Ügynökség a legmagasabb, 5-ös szintű figyelmeztetést adta ki Ishikawa és Toyama prefektúrák egyes részeire, felszólítva a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Bár az esőzés csütörtökön később alábbhagyott, és a riasztást mérsékelték, a hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy péntek reggelig további esőzésekre és földcsuszamlásokra kell számítani.

Az ügynökség Kaga és Noto térségében péntek reggelig akár 200 milliméternyi esőt is előrejelzett. A két prefektúrában több mint 380 000 embert szólítottak fel arra, hogy keressenek biztonságos menedéket.

Térdig érő vízben mentették a lakosokat a mentőalakulatok a heves esőzés után. Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

Az NHK közszolgálati televízió felvételein látható, ahogy Toyama prefektúrában, Himi városában a térdig érő vízben gázoló mentőalakulatok gumicsónakkal menekítik ki a rekedt lakosokat. Az elárasztott utakon rengeteg elakadt és sorsára hagyott jármű állt.

A szomszédos Ishikawa prefektúrában három településen 270 otthont zárt el a külvilágtól az árvíz. A heves esőzések földcsuszamlásokat is okoztak, amelyek miatt több utat le kellett zárni Ishikawában.

Minoru Kihara kabinetfőtitkár közölte, hogy a két prefektúrában több folyó is kilépett a medréből, és sok otthont elöntött a víz, de sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban. Fotó: KOTA KIRIYAMA / Yomiuri

A zord időjárás miatt több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül Toyamában és Ishikawában.

A katasztrófa alig néhány héttel azután történt, hogy a Tokiótól keletre fekvő Csiba prefektúrában a hónap eleji heves esőzések és áradások 13 ember életét követelték - írta az AP News.