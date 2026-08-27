Autóikban és otthonaikban rekedtek az emberek: heves esőzés csapott le Japánra

Csütörtökön heves esőzés sújtotta Japán észak-középső részét, különösen Ishikawa és Toyama prefektúrákat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt áradások és földcsuszamlások alakultak ki, több ember az autójában vagy az otthonában rekedt.
Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban
A Japán Meteorológiai Ügynökség a legmagasabb, 5-ös szintű figyelmeztetést adta ki Ishikawa és Toyama prefektúrák egyes részeire, felszólítva a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Bár az esőzés csütörtökön később alábbhagyott, és a riasztást mérsékelték, a hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy péntek reggelig további esőzésekre és földcsuszamlásokra kell számítani.
Az ügynökség Kaga és Noto térségében péntek reggelig akár 200 milliméternyi esőt is előrejelzett. A két prefektúrában több mint 380 000 embert szólítottak fel arra, hogy keressenek biztonságos menedéket.
Az NHK közszolgálati televízió felvételein látható, ahogy Toyama prefektúrában, Himi városában a térdig érő vízben gázoló mentőalakulatok gumicsónakkal menekítik ki a rekedt lakosokat. Az elárasztott utakon rengeteg elakadt és sorsára hagyott jármű állt.
A szomszédos Ishikawa prefektúrában három településen 270 otthont zárt el a külvilágtól az árvíz. A heves esőzések földcsuszamlásokat is okoztak, amelyek miatt több utat le kellett zárni Ishikawában.
Minoru Kihara kabinetfőtitkár közölte, hogy a két prefektúrában több folyó is kilépett a medréből, és sok otthont elöntött a víz, de sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
A zord időjárás miatt több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül Toyamában és Ishikawában.
A katasztrófa alig néhány héttel azután történt, hogy a Tokiótól keletre fekvő Csiba prefektúrában a hónap eleji heves esőzések és áradások 13 ember életét követelték - írta az AP News.