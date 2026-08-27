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japán

Autóikban és otthonaikban rekedtek az emberek: heves esőzés csapott le Japánra

14 perce
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Földcsuszamlások és áradások sújtották a japán Ishikawa és Toyama prefektúrákat. A jelentések szerint személyi sérülés nem történt, de 270 otthont zárt el a külvilágtól a víz, és több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül.
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japánesőzésáradás

Csütörtökön heves esőzés sújtotta Japán észak-középső részét, különösen Ishikawa és Toyama prefektúrákat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt áradások és földcsuszamlások alakultak ki, több ember az autójában vagy az otthonában rekedt.

Japánban néhol akár 200 milliméter csapadékot is előrejeleztek.
Japánban néhol akár 200 milliméter csapadékot is előrejeleztek. Fotó: KOTA KIRIYAMA / Yomiuri

Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban

A Japán Meteorológiai Ügynökség a legmagasabb, 5-ös szintű figyelmeztetést adta ki Ishikawa és Toyama prefektúrák egyes részeire, felszólítva a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Bár az esőzés csütörtökön később alábbhagyott, és a riasztást mérsékelték, a hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy péntek reggelig további esőzésekre és földcsuszamlásokra kell számítani.

Az ügynökség Kaga és Noto térségében péntek reggelig akár 200 milliméternyi esőt is előrejelzett. A két prefektúrában több mint 380 000 embert szólítottak fel arra, hogy keressenek biztonságos menedéket.

Térdig érő vízben mentették a lakosokat a mentőalakulatok a heves esőzés után.
Térdig érő vízben mentették a lakosokat a mentőalakulatok a heves esőzés után. Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

Az NHK közszolgálati televízió felvételein látható, ahogy Toyama prefektúrában, Himi városában a térdig érő vízben gázoló mentőalakulatok gumicsónakkal menekítik ki a rekedt lakosokat. Az elárasztott utakon rengeteg elakadt és sorsára hagyott jármű állt.

A szomszédos Ishikawa prefektúrában három településen 270 otthont zárt el a külvilágtól az árvíz. A heves esőzések földcsuszamlásokat is okoztak, amelyek miatt több utat le kellett zárni Ishikawában.

Minoru Kihara kabinetfőtitkár közölte, hogy a két prefektúrában több folyó is kilépett a medréből, és sok otthont elöntött a víz, de sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban
Utakat, járműveket és házakat is elöntött a víz Japánban. Fotó: KOTA KIRIYAMA / Yomiuri

A zord időjárás miatt több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül Toyamában és Ishikawában.

A katasztrófa alig néhány héttel azután történt, hogy a Tokiótól keletre fekvő Csiba prefektúrában a hónap eleji heves esőzések és áradások 13 ember életét követelték - írta az AP News.

 

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