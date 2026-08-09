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A kifutópályán próbálták megállítani az induló repülőt

15 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Két nő nem akarta elfogadni, hogy lekéste a repülőgépét, ezért fogták a csomagjukat, és egyenesen a kifutópályára rohantak.
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Egészen elképesztő jelenetet rögzített egy videó a moszkvai Seremetyjevói repülőtéren. Két nő a kifutópályára rohant, hogy még az indulás előtt elérje lekésett Aeroflot-járatát.

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Lekéste a járatot két nő, megpróbálták megállítani a gépet.
Fotó: vivooo / Shutterstock

Lekésték a járatot, ezért fogták magukat és berohantak a kifutópályára

A felvételen látható, ahogy a csomagjaikkal a kezükben a repülőgép felé szaladnak, majd integetéssel próbálják megállítani a pilótát. A gép ekkor már gurult, a két utas azonban nem adta fel.

Egy reptéri dolgozó közben rádión jelezte a történteket a légiforgalmi irányításnak, majd több munkatárs is a helyszínre sietett. A nőket végül kikísérték a kifutópályáról, és kénytelenek voltak új járatra átfoglalni a jegyüket.

A felvétel gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában. Egy kommentelő csak ennyit írt: 

Azt hiszik, ez egy busz?

Az orosz szabályok szerint a két utas pénzbírságot is kaphat, amely bizonyos esetekben nemzetközi repülőtéri szabálysértés miatt akár 260 fontnak megfelelő összeg is lehet.

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