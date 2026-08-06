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tragédia

Életét vesztette egy 3 éves kislány, miután feje beszorult egy játék konyhabútorba

22 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A floridai rendőrség sürgős figyelmeztetést adott ki a szülőknek, mivel a tragédiát okozó játékhoz hasonló termékek a mai napig tömegesen kaphatók az interneten.
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tragédiafacebookjáték

Egy Meadows of Boynton Beach-i (Florida) családi házban történt horrorisztikus baleset rázta meg az Egyesült Államokat. A hároméves Briella Holmes életét vesztette, miután játék közben beszorult a feje egy fából készült gyerekkonyhába, és megfulladt. 

Játék konyhabútor okozta egy 3 éves kislány halálát
Játék konyhabútor okozta egy 3 éves kislány halálát - Fotó: GoFundMe

A játék konyhabútorba szorult a kislány feje

A tragédia még július 23-án délelőtt történt, amikor Briellát és óvodáskorú bátyját, Brockot egy bébiszitterre bízták a szüleik. A felügyelettel megbízott házaspár egyik tagja rövid időre felment az emeletre, miközben a gyerekek a földszinti nappaliban játszottak. Amikor a férfi lejött, hogy ellenőrizze őket, a kislányt már eszméletlenül találta, fejével a játék konyhaszekrénybe szorulva. 

A kisfiú elmondása szerint Briella játékai beeshettek a konyhai játékszett belsejébe, és miközben megpróbálta elérni és kiszedni őket, a feje végzetesen beszorult. Bár a helyszínen azonnal megkezdték az újraélesztést, és a mentők kritikus állapotban kórházba szállították, a kislány négy nappal később, július 27-én a kórházban meghalt. Az orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy a halál oka balesetből eredő fulladás volt.

Nem találni márkajelzést a bútoron

A Boynton Beach-i Rendőrkapitányság megosztotta a tragédiát okozó konyhaszett fotóját, hogy figyelmeztesse a lakosságot. A miniatűr fa bútor két kis ajtós szekrényből, egy beépített mosogatóból és tűzhelyből áll, virágos és kakasos mintákkal díszítve. 

Fotó: Rendőrség

A rendőrség hivatalos közleménye szerint:

  • A gyilkos játékon semmilyen márkajelzés, gyártási szám vagy modellmegjelölés nem található, ami azonosíthatná a gyártót.
  • A bútor eredetileg a Facebook Marketplace-en keresztül, használtan került a háztartásba.
  • A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a Country Living Kitchen replikákhoz hasonló, rendkívül veszélyes kialakítású konyhai játékszettek a mai napig széles körben elérhetők és megvásárolhatók az online térben nagyjából 100 dolláros áron. 

Gyászolnak a szülők

A kislány szülei, Suzi és Jason Holmes teljesen összetörtek a trauma hatására. Briellát egy csupa szív, makacs, független és életvidám kislányként jellemezték, aki imádott énekelni és rajongásig szerette a bátyját. 

„Briella, te voltál és mindig is te maradsz az életünk egyik apró csodája”

 – írták búcsúlevelükben. A család gyűjtést indított a temetési költségek fedezésére.

A gyermekbiztonsági szakértők az eset kapcsán ismételten felhívták a szülők figyelmét az aktív és folyamatos felügyelet.

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