Életét vesztette egy 3 éves kislány, miután feje beszorult egy játék konyhabútorba

Egy Meadows of Boynton Beach-i (Florida) családi házban történt horrorisztikus baleset rázta meg az Egyesült Államokat. A hároméves Briella Holmes életét vesztette, miután játék közben beszorult a feje egy fából készült gyerekkonyhába, és megfulladt.

Játék konyhabútor okozta egy 3 éves kislány halálát - Fotó: GoFundMe

A játék konyhabútorba szorult a kislány feje

A tragédia még július 23-án délelőtt történt, amikor Briellát és óvodáskorú bátyját, Brockot egy bébiszitterre bízták a szüleik. A felügyelettel megbízott házaspár egyik tagja rövid időre felment az emeletre, miközben a gyerekek a földszinti nappaliban játszottak. Amikor a férfi lejött, hogy ellenőrizze őket, a kislányt már eszméletlenül találta, fejével a játék konyhaszekrénybe szorulva.

A kisfiú elmondása szerint Briella játékai beeshettek a konyhai játékszett belsejébe, és miközben megpróbálta elérni és kiszedni őket, a feje végzetesen beszorult. Bár a helyszínen azonnal megkezdték az újraélesztést, és a mentők kritikus állapotban kórházba szállították, a kislány négy nappal később, július 27-én a kórházban meghalt. Az orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy a halál oka balesetből eredő fulladás volt.

Nem találni márkajelzést a bútoron

A Boynton Beach-i Rendőrkapitányság megosztotta a tragédiát okozó konyhaszett fotóját, hogy figyelmeztesse a lakosságot. A miniatűr fa bútor két kis ajtós szekrényből, egy beépített mosogatóból és tűzhelyből áll, virágos és kakasos mintákkal díszítve.

Fotó: Rendőrség

A rendőrség hivatalos közleménye szerint:

A gyilkos játékon semmilyen márkajelzés, gyártási szám vagy modellmegjelölés nem található , ami azonosíthatná a gyártót.

, ami azonosíthatná a gyártót. A bútor eredetileg a Facebook Marketplace-en keresztül, használtan került a háztartásba.

keresztül, használtan került a háztartásba. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a Country Living Kitchen replikákhoz hasonló, rendkívül veszélyes kialakítású konyhai játékszettek a mai napig széles körben elérhetők és megvásárolhatók az online térben nagyjából 100 dolláros áron.

Gyászolnak a szülők

A kislány szülei, Suzi és Jason Holmes teljesen összetörtek a trauma hatására. Briellát egy csupa szív, makacs, független és életvidám kislányként jellemezték, aki imádott énekelni és rajongásig szerette a bátyját.

„Briella, te voltál és mindig is te maradsz az életünk egyik apró csodája”

– írták búcsúlevelükben. A család gyűjtést indított a temetési költségek fedezésére.