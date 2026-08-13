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spitzbergák

Hajókürttel zavarták meg a jegesmedvét Spitzbergákon: közel 1,7 millió forintos bírságot szabtak ki

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50 000 koronás bírságot szabtak ki egy személyre, aki szándékosan megzavart egy alvó jegesmedvét. A történtekről maga Spitzbergák kormányzója számolt be.
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50 000 koronás (közel 1,7 millió forintos) bírságot kell fizetnie egy meg nem nevezet személynek, amiért megzavart egy jegesmedvét. A büntetésről Spitzbergák (Svalbard) kormányzója számolt be.

Hajókürttel ébresztették fel a jegesmedvét: hatalmas bírságot kapott a tettes
Hajókürttel ébresztették fel a jegesmedvét: hatalmas bírságot kapott a tettes. (Képünk illusztráció) Fotó: JIM LO SCALZO

Hajókürttel ébresztették fel a jegesmedvét: hatalmas bírságot kapott a tettes

Az eset még augusztus elején történt a svalbardi Hinlopen-szorosban található Limfjordenben. A kormányzó tájékoztatása szerint a büntetést azért szabták ki, mert egy hajón tartózkodó személy a hajókürtöt használva ébresztett fel egy parton alvó jegesmedvét. Az állat felriadt a hangra, majd átment egy másik helyre. A hajón tartózkodó többi személy értesítette a kormányzót az esetről.

A hatóságok úgy ítélték meg, hogy a jegesmedve megzavarása szándékosan történt, ezért bírságot szabtak ki. Az érintett személy elfogadta a büntetést - írta az NRK.

A jegesmedvék megzavarása Spitzbergákon szigorúan tilos és veszélyes, ugyanis közvetlenül veszélyezteti az állatok túlélését és az emberek biztonságát. A svalbardi környezetvédelmi törvény (Svalbardmiljøloven) értelmében a jegesmedvéket tilos szándékosan megzavarni, üldözni vagy csalogatni.

 

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