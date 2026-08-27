Vádat emeltek hét tisztviselő ellen a halálos Jeju Air repülőgép-szerencsétlenség ügyében

A dél-koreai rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy vádat emeltek hét közlekedési minisztériumi tisztviselő ellen a 2024-es Jeju Air repülőgép-szerencsétlenség miatt, amelyben a fedélzeten tartózkodó 181 ember közül kettő kivételével mindenki meghalt.

A 2024-es Jeju Air repülőgép-szerencsétlenség. Fotó: CHRIS JUNG / NurPhoto

Máig nincsenek megnevezve a Jeju Air katasztrófa felelősei

A Jeju Air által üzemeltetett Boeing 737-800-as repülőgép lecsúszott a kifutópályáról a dél-koreai muani nemzetközi repülőtéren, miután a futóműve nem nyílt ki, majd egy betonszerkezetnek csapódott és lángra kapott.

A hatóságok madárütközésre utaló nyomokat találtak a repülőgép hajtóműveiben, és a gép két fekete doboza a baleset előtt körülbelül négy perccel leállította a felvételt. Számos szakértő szerint a betonszerkezet, amelyben egy irányjelzőnek nevezett antennarendszer kapott helyet - ez a repülőgépeket leszállás közben irányítja-, szintén felelős a balesetért, mivel könnyebben törhető anyagokból kellett volna építeni a szerkezetet.

A rendőrség csütörtökön azt közölte, hogy a hét tisztviselő részt vett a médianyilatkozatok elkészítésében, amelyek azt állították, hogy az irányjelzőket a vonatkozó hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően telepítették, bár ez nem volt igaz. Az ügyeket átadták az ügyészségnek, kérve a hét személy vádemelését hivatalos okirat-hamisítás bűntette miatt. Az elítélés esetén kiszabható büntetés akár hét évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Mindemellett a hatóság azt is közölte, hogy közel 70 másik ember ellen is nyomoznak, köztük olyanok ellen, akik az iránysávadók telepítésében vagy a Muani repülőtér működtetésében vettek részt.

Máig nincsenek megnevezve a Jeju Air katasztrófa felelősei. Fotó: HWAWON CECI LEE / ANADOLU

A katasztrófa Dél-Korea történetének leghalálosabb légi katasztrófája volt 1997 óta. A baleset pontos, hivatalos okát azonban még nem hozták nyilvánosságra, és senkit sem állítottak bíróság elé.

Tavaly a Légiközlekedési és Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság azt tervezte, hogy közzéteszi az előzetes vizsgálati eredményeket, amelyek szerint a repülőgép mindkét hajtóműve madárral ütközött, és a pilóták közvetlenül a kényszerleszállás előtt a kevésbé sérültet állították le. Az emberi mulasztásra utaló előzetes megállapítás heves tiltakozást váltott ki a gyászoló családok és a pilótatársak körében, akik azzal vádolták a hatóságokat, hogy a felelősséget a hivatásuk teljesítése közben elhunyt pilótákra akarják hárítani. A vizsgálóbizottság később törölte a bejelentést - írta az AP News.