Jessie J szombaton a Newbury Racecourse-on lépett fel a Party in the Paddock fesztiválon, amikor váratlanul verekedés tört ki a közönség soraiban.

Jessie J kirúgta a balhézó nézőket a koncertjéről, még az Uberjüket is kifizette volna Fotó: JOTA ERRE / AGIF

A 38 éves énekesnő a színpadról észlelte a rendbontást, majd határozottan közbelépett. Arra kérte a biztonságiakat, hogy vezessék ki a balhézókat, hogy a többi néző zavartalanul folytathassa a koncertet.

Jessie J nem finomkodott a színpadról

„Rengeteg ember pénzt költött erre a koncertre, hogy engem lásson” – mondta Jessie J a közönségnek, majd hozzátette: „Ki tudnátok vinni azokat, akik verekednek, hogy folytathassuk? Vigyétek ki őket, nincs rájuk szükségem itt.”

Az énekesnő ezután még egy különös ajánlatot is tett a rendbontóknak.

„Az emberek órák óta várnak, hogy láthassanak minket. Csak vigyétek ki őket. Hívjatok nekik egy Ubert, kifizetem” – mondta.

A közönség hatalmas tapssal és üdvrivalgással fogadta Jessie J határozott fellépését. A történtekről készült felvételek később a közösségi médiában is terjedni kezdtek.

A koncert egyik résztvevője azt írta, hogy hasonló eset történt már vele egy Take That-koncerten is. Egy másik kommentelő szerint az énekesnő „egyértelműen és határozottan” kezelte a helyzetet, míg egy harmadik hozzászóló egyszerűen „undorító viselkedésnek” nevezte a verekedést.

A történtek végül nem akadályozták meg a koncert folytatását, a balhézó nézőket pedig kikísérték a rendezvényről.

Jessie J az elmúlt időszakban egyébként is a figyelem középpontjában állt. Az énekesnő nemrég ismét színpadra állt, miután korábban egészségügyi problémák miatt is kórházba került.