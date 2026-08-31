„A Jet2 törölte az egész nyaralásunkat” – könnyekben tört ki az édesanya, egyetlen hiba után megduplázódott családi vakáció költsége

Egy édesanya átaludta az ébresztőt, ezért lekéste a spanyolországi nyaralására induló Jet2 repülőjáratát. A kellemetlenségek azonban ezzel még korántsem értek véget: amikor később megérkezett úti céljához, könnyek között tudta meg, hogy a teljes all inclusive nyaralásukat törölték – anélkül, hogy erről tudott volna.

Lekéste a Jet2 repülőjáratát a háromgyermekes édesanya, több mint egymillió forintjába került a hiba

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Karen Cassidy és férje átaludta az ébresztőt, így lekésték a Málagába tartó reggeli járatukat.

Saját költségükön új repülőjegyet vásároltak, és még aznap elutaztak Spanyolországba.

A szállodába érve derült ki, hogy teljes nyaralásukat törölték, mert nem jelentek meg az eredetileg lefoglalt járaton.

Az új szállás és az utazás több mint 680 ezer forintos pluszkiadást jelentett, a nyaralás teljes költsége így meghaladta az 1,18 millió forintot.

A Jet2 szerint a foglalási feltételeknek megfelelően jártak el, Karen azonban azért osztotta meg történetét, hogy mások ne kerüljenek hasonló helyzetbe.

Lekéste a Jet2 repülőjáratát a háromgyermekes édesanya, több mint egymillió forintjába került a hiba

Karen Cassidy és férje, George Gale augusztus 14-én, valamivel reggel hét óra után indultak volna Málagába, ám mindketten elaludtak. Karen így mesélt a történtekről:

A kisbaba egész éjjel ébren tartott, ezért azt hiszem, hajnali kettő előtt el sem tudtam aludni. Négykor kellett volna felkelnünk, de egyszerűen átaludtuk az ébresztőt.

Amint rádöbbent, hogy lekésték a járatukat, Karen azonnal az interneten kezdett másik lehetőséget keresni, és még aznap délutánra sikerült új repülőjegyet foglalnia Málagába.

A család végül éjfélkor érkezett meg a szállodába. A 36 éves, háromgyermekes édesanya ekkorra már teljesen kimerült volt, ám az igazi sokk csak ezután érte: a recepción közölték vele, hogy az egész all inclusive üdülésüket törölték. Karen a hír hallatán könnyekben tört ki.

Ezután felhívta az utazást szervező Jet2-t, és elmondása szerint húsz percen keresztül sírt a telefonban. A társaság munkatársai azonban azt közölték vele, hogy „semmit nem tudnak tenni”.

A családnak így további 350 eurót – mintegy 137 ezer forintot – kellett fizetnie azért, hogy legalább azt az éjszakát a szállodában tölthessék. Karen elmondása szerint végül több mint 1500 fontot – mintegy 680 ezer forintot – költöttek új szállásra és az utazásra. Így az eredetileg 1114 fontba – nagyjából 505 ezer forintba – kerülő családi nyaralás teljes költsége végül meghaladta a 2600 fontot, vagyis az 1,18 millió forintot.