„A Jet2 törölte az egész nyaralásunkat” – könnyekben tört ki az édesanya, egyetlen hiba után megduplázódott családi vakáció költsége

Egy édesanya átaludta az ébresztőt, ezért lekéste a spanyolországi nyaralására induló Jet2 repülőjáratát. A kellemetlenségek azonban ezzel még korántsem értek véget: amikor később megérkezett úti céljához, könnyek között tudta meg, hogy a teljes all inclusive nyaralásukat törölték – anélkül, hogy erről tudott volna.
- Karen Cassidy és férje átaludta az ébresztőt, így lekésték a Málagába tartó reggeli járatukat.
- Saját költségükön új repülőjegyet vásároltak, és még aznap elutaztak Spanyolországba.
- A szállodába érve derült ki, hogy teljes nyaralásukat törölték, mert nem jelentek meg az eredetileg lefoglalt járaton.
- Az új szállás és az utazás több mint 680 ezer forintos pluszkiadást jelentett, a nyaralás teljes költsége így meghaladta az 1,18 millió forintot.
- A Jet2 szerint a foglalási feltételeknek megfelelően jártak el, Karen azonban azért osztotta meg történetét, hogy mások ne kerüljenek hasonló helyzetbe.
Lekéste a Jet2 repülőjáratát a háromgyermekes édesanya, több mint egymillió forintjába került a hiba
Karen Cassidy és férje, George Gale augusztus 14-én, valamivel reggel hét óra után indultak volna Málagába, ám mindketten elaludtak. Karen így mesélt a történtekről:
A kisbaba egész éjjel ébren tartott, ezért azt hiszem, hajnali kettő előtt el sem tudtam aludni. Négykor kellett volna felkelnünk, de egyszerűen átaludtuk az ébresztőt.
Amint rádöbbent, hogy lekésték a járatukat, Karen azonnal az interneten kezdett másik lehetőséget keresni, és még aznap délutánra sikerült új repülőjegyet foglalnia Málagába.
A család végül éjfélkor érkezett meg a szállodába. A 36 éves, háromgyermekes édesanya ekkorra már teljesen kimerült volt, ám az igazi sokk csak ezután érte: a recepción közölték vele, hogy az egész all inclusive üdülésüket törölték. Karen a hír hallatán könnyekben tört ki.
Ezután felhívta az utazást szervező Jet2-t, és elmondása szerint húsz percen keresztül sírt a telefonban. A társaság munkatársai azonban azt közölték vele, hogy „semmit nem tudnak tenni”.
A családnak így további 350 eurót – mintegy 137 ezer forintot – kellett fizetnie azért, hogy legalább azt az éjszakát a szállodában tölthessék. Karen elmondása szerint végül több mint 1500 fontot – mintegy 680 ezer forintot – költöttek új szállásra és az utazásra. Így az eredetileg 1114 fontba – nagyjából 505 ezer forintba – kerülő családi nyaralás teljes költsége végül meghaladta a 2600 fontot, vagyis az 1,18 millió forintot.
Karen a TikTokon is megosztotta történetét, mert szeretné felhívni mások figyelmét arra, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát, amelyet ő.
Az új járatunk délután négy óra körül indult volna, de több mint egyórás késéssel szálltunk fel, így mire megérkeztünk a szállodába, már éjfél volt. A recepción először azt mondták: »Nem találjuk a foglalásukat.« Aztán kiderült, hogy mégis van foglalás, csakhogy az már korábbi, lezárt foglalásként szerepel a rendszerben. A Jet2 délután háromkor törölte az egész nyaralásunkat. Mindazok után, amin addig keresztülmentünk, egyszerűen sokkolt a dolog
– mesélte az édesanya.
A Jet2holidays szóvivője az esettel kapcsolatban így nyilatkozott:
„Sajnálattal értesültünk Cassidy asszony és Gale úr kellemetlen tapasztalatairól, és megértjük, milyen csalódást jelenthetett számukra, hogy Málagába érkezve azzal szembesültek: a nyaralásukhoz kapcsolódó foglalásokat törölték.
„Sajnálatos módon ügyfeleink nem utaztak el az eredetileg lefoglalt kiutazó járattal, és arról sem értesítettek bennünket, hogy saját maguk oldják meg a Málagába jutást. Ezért a foglalási feltételeknek megfelelően a nyaralásukhoz tartozó valamennyi további szolgáltatást töröltük. Amikor a megérkezésük után kapcsolatba léptek velünk, munkatársaink felajánlották, hogy megpróbálnak segítséget és támogatást nyújtani számukra”
– közölte a Jet2holidays szóvivője.
Karen elmondása szerint mire végre megérkeztek a szállodába, már teljesen kimerült, és csak sírni tudott.
A Jet2 végül azt közölte velem, hogy egyáltalán semmit sem tehetnek. Van egy szabályzatuk arra az esetre, ha valaki nem jelenik meg az induló járatnál, és mivel a foglalásunkat már törölték, azt mondták, ezt nem tudják visszacsinálni
– magyarázta.
Ráadásul olyan későn, éjfél körül érkeztek meg a szállodába, hogy gyakorlatilag esélyük sem volt más lehetőségek után nézni.
„Éjfélkor egyszerűen nincs meg az a lehetőségünk, hogy elkezdjünk szállásról szállásra járni, és válogatni az ajánlatok között” – mondta a nő.
Karen a TikTokon is megosztotta történetét. Bár számos bíráló hozzászólást kapott, elmondása szerint azért beszélt nyilvánosan a történtekről, mert szeretné felhívni mások figyelmét a Jet2 általa „nem egyértelműnek” tartott szabályzatára.
Rengeteg rosszindulatú kommentet kaptam. Voltak, akik idiótának neveztek, mások azt kérdezték, hogy »miféle felnőtt ember képes lekésni egy repülőgépet?« Mindezek ellenére több százan vannak, akik nem tudnak erről a szabályról. Ha akár csak egyetlen embert is megóvhatok attól, hogy ugyanígy járjon, már megérte
– idézte a Mirror az édesanyát.