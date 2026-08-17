Rosszul lett a beszállásnál egy hatéves gyerek, egész családjának megtiltotta az utazást a Jet2

Görögországban, Rodosz szigetén rekedt egy brit család, miután a Jet2 nem engedte őket hazautazni azok után, hogy hatéves kislányuk rosszul lett és hányt az indulási váróban. A 37 éves Hayley Waters a férjével, a 40 éves Jasonnel, valamint gyermekeikkel, a hatéves Addysonnal és a hároméves Xanderrel várakozott a rodoszi repülőtéren, amikor a kislány a beszállókapunál hirtelen rosszul lett, amelyet követően Hayley elmondása szerint a légitársaság munkatársai azonnal megtiltották, hogy felszálljanak a Leeds Bradfordba tartó járatra. A családot ezt követően arról tájékoztatták, hogy legalább 24 órán keresztül nem utazhatnak a Jet2-val, ezért maguknak kellett gondoskodniuk a szállásról, a közlekedésről és egy másik repülőjáratról. Mindez körülbelül 1000 fontjukba, kb. 420 ezer forintjukba került.

Rosszul lett kislányuk, külföldön hagyta őket a Jet2. Fotó: Pexels

Azonnal feltakarítottam a kislányom után, akinek egész nyaralás alatt semmi baja nem volt. Egyszerűen kimerült a késés miatt. Éjfél körül járt az idő, a repülőtéren pedig több mint 30 fok volt

- nyilatkozta Hayley, akinek családjával együtt július 31-én este 11.15-kor kellett volna felszállnia, azonban a járat azonban végül csak nem sokkal éjfél után szállt fel.

Miután Addyson rosszul lett senki nem kérdezett semmit. Senki nem vizsgálta meg őt, nem kérdezték, beteg volt-e a nyaralás alatt. Az egyetlen magyarázat arra, hogy miért nem szállhatunk fel az volt, hogy minden a szabályzat szerint történt. Senki nem kérdezte meg, van-e valamilyen alapbetegsége, rosszul volt-e a nyaralás alatt, vagy hogy érzi magát. Semmilyen orvosi vizsgálat nem történt. A döntést kizárólag arra alapozták, hogy egy munkatárs látta egyszer hányni. Két kisgyerekkel külföldön hagytak minket

– panaszkodott.

Reagált a vádakra a Jet2 légitársaság

A Jet2 szerint a rodoszi munkatársak a légitársaság eljárásrendjét követték, majd segítettek a családnak szállást találni. Szóvivőjük így nyilatkozott:

Ügyfeleink biztonsága és jóléte abszolút elsődleges számunkra, munkatársainknak pedig megvannak a megfelelő eljárásaik a betegségek repülőgépen történő terjedésének megelőzésére

- közölte hozzátéve, kapcsolatban állnak a családanyára, akinek panaszára augusztus 20-ig ígértek választ habár Hayley szerint ő nem kapott erről semmilyen információt - írja a Mirror.