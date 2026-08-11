Nagy drogfogás: több mint fél tonna kábítószert foglaltak le

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás részeként tartott razzia során előállítottak közül nyolcan még mindig őrizetben vannak, szerdán állnak bíróság elé.

Több mint fél tonna kábítószert foglaltak le a rendőrök.

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Kábítószert foglaltak le a rendőrök

Szabadon engedett társuk továbbra is gyanúsítottként szerepel a nyomozásban. A lefoglalt kábítószert megsemmisítették.

Kiemelték: a Hága tengerparti külvárosában tartott házkutatás során az épületet és környékét felfegyverzett rendőrök őrizték, ami – mint írták – a környékbeliek biztonsága érdekében történt. A mentőszolgálatok is a helyszínen voltak. A rendőrök több órát töltöttek az épület átkutatásával.

A rendőrség nem közölt részleteket a gyanúsítottakról, nem adott tájékoztatást a lefoglalt kábítószerekről, és nem adtak tájékoztatást arról sem, hogy pontosan mivel gyanúsítják az egyes őrizetbe vett férfiakat.

A nyomozás folyamatban van. A gyanúsítottak szerepének és érintettségének feltárása a folyamatban lévő nyomozás része

– közölte a rendőrség a hírportál beszámolója szerint.