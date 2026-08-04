Kábítószerrel teli bőrönddel érkezett a pilóta a reptérre – videón a drogfogás

Az ellenőrzés során 26 kilogrammnyi ecstasyt és négy gramm metamfetamint találtak a férfi poggyászában. A kábítószer-csempészés ügyében az indonéz vámhatóság biztonságikamera-felvételt is közzétett az elfogásról.

Egy malajziai pilóta poggyászában több mint 70 ezer ecstasytablettát találtak a jakartai repülőtéren. Indonéziában kábítószer-csempészésért őrizetbe vették (A kép illusztráció, rajta nem ecstasy tabletták, hanem feltehetőleg kokain látható)

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

Hetvenezer ecstasytablettával bukott le egy pilóta Indonéziában

Egy malajziai pilótát fogtak el a jakartai repülőtéren, miután több mint 70 100 ecstasytablettát és négy gramm metamfetamint találtak a poggyászában. A 26 kilogrammnyi drogot több csomagban, egy ezüstszínű bőröndbe rejtve próbálta bevinni Indonéziába – írja a BBC.

A Malaysia Airlines pilótáját július 28-án vették őrizetbe. A hatóságok szerint a férfi elfogásakor valamilyen szer hatása alatt állt, és azt mondta, mintegy 9 ezer fontnak (3,8 millió forintnak) megfelelő összeget kapott a kábítószer becsempészéséért.

Az indonéz vám- és jövedéki főigazgatóság később biztonságikamera-felvételt tett közzé az esetről. A videón az látható, ahogy a repülőtéri tisztviselők sorra emelik ki a drogcsomagokat a bőröndből. Indonéziában rendkívül szigorú kábítószer-törvények vannak érvényben, a legsúlyosabb esetekben akár halálbüntetés is kiszabható – olvasható az ABC News oldalán.

Partidrogokkal tartott az Ozora fesztiválra egy izraeli férfi, letartóztatták

Jelentős mennyiségű, főként partidrogot találtak a rendőrök egy 27 éves izraeli férfi autójában, aki az Ozora fesztiválra tartott. A gyanú szerint a kábítószert a rendezvényen akarta értékesíteni, a bíróság pedig egy hónapra elrendelte a letartóztatását.

Több mint fél kiló kristályt találtak egy közúti ellenőrzés során Debrecenben

Közúti ellenőrzés során figyeltek fel a készenléti rendőrök egy feltűnően lassan haladó autóra Debrecenben. A jármű átvizsgálásakor több mint fél kilogramm kábítószergyanús kristály került elő. A sofőrt és két utasát gyanúsítottként hallgatták ki.