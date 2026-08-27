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baleset

Ketten meghaltak: kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé Zombor mellett

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Tragikus kimenetelű baleset történt csütörtök reggel, Zombor közelében. Ekkor egy kamion az úton dolgozó munkások közé, akik közül ketten - egy 36 és egy 62 éves férfi -, életüket vesztették.
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Baleset történt csütörtök reggel hét óra körül Zombor közelében, Kerény (Kljajićevo) bejáratánál. Az RTS (Szerbiai Rádió és Televízió) nem hivatalos értesülései szerint ekkor egy 30 éves kamionsofőr az úton dolgozó munkások közé hajtott, akik közül ketten: egy 36 és egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

rendőrség, sziréna
Kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé Zombor közelében, / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé

Ugyancsak nem hivatalos információk szerint a balesetet az okozta, hogy a kamion sofőrje nem megfelelő sebességgel közlekedett. Az ügyészség elvégezte a helyszínelést, majd  rövid forgalomkorlátozás után az érintett útszakaszon helyreállt a közlekedés.

A zombori Alapfokú Ügyészség később azt közölte, 48 órás őrizetbe vették a 30 éves S. Đ.-t, akit azzal gyanúsítanak, csütörtök reggel a Kerény és Szivác közötti úton tehergépjárművével elütötte a két útkarbantartót. A férfit a közúti közlekedés biztonsága elleni súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az ügyészség tájékoztatása szerint 48 órán belül kihallgatják - írja a vajma.info.

Eközben kocsi és kisteherautó ütközött össze csütörtökön a 6-os főúton. A baleset során a kisteherautó az oldalára borult és ketten megsérültek. A hatóságok helyszíneltek, a forgalmat pedig Pécsvárad és a martonfai leágazó között a régi 6-os útra terelték. A balesetben ketten súlyosan megsérültek. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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