Ketten meghaltak: kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé Zombor mellett

Baleset történt csütörtök reggel hét óra körül Zombor közelében, Kerény (Kljajićevo) bejáratánál. Az RTS (Szerbiai Rádió és Televízió) nem hivatalos értesülései szerint ekkor egy 30 éves kamionsofőr az úton dolgozó munkások közé hajtott, akik közül ketten: egy 36 és egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

Kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé Zombor közelében, / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kamion hajtott az úton dolgozó munkások közé

Ugyancsak nem hivatalos információk szerint a balesetet az okozta, hogy a kamion sofőrje nem megfelelő sebességgel közlekedett. Az ügyészség elvégezte a helyszínelést, majd rövid forgalomkorlátozás után az érintett útszakaszon helyreállt a közlekedés.

A zombori Alapfokú Ügyészség később azt közölte, 48 órás őrizetbe vették a 30 éves S. Đ.-t, akit azzal gyanúsítanak, csütörtök reggel a Kerény és Szivác közötti úton tehergépjárművével elütötte a két útkarbantartót. A férfit a közúti közlekedés biztonsága elleni súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Az ügyészség tájékoztatása szerint 48 órán belül kihallgatják - írja a vajma.info.



