Rendkívüli intézkedés jöhet Angliában a kánikula és az aszály miatt

A brit hatóságok egyre komolyabban készülnek a kánikula újabb hullámára, miközben az ország történelmi szárazsággal küzd. A vízkészletek védelmében olyan rendkívüli intézkedést is bevezethetnek, amely a vállalkozások számára megtiltaná többek között az autók mosását és egyes úszómedencék feltöltését.

Kánikula: betilthatják az autómosást és a medencék feltöltését az aszály miatt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A víztározók vízszintje a rendkívül száraz tavasz és nyár miatt folyamatosan csökken, miközben a következő napokban ismét jelentős hőség várható.

A Southern Water már jelezte, hogy a Hampshire és a Wight-sziget területére vonatkozó korlátozások mellett további intézkedéseket is kérhet a brit kormánytól. A társaság aszályrendelet és úgynevezett nem alapvető vízhasználati tilalom bevezetését kezdeményezheti.

Ez már a vállalkozásokat is érintené. Az intézkedés értelmében például tilos lehetne tömlővel vagy mechanikus berendezéssel autót és ablakot mosni, illetve bizonyos nem nyilvános úszó- és pancsolómedencéket feltölteni.

A korlátozás kiterjedhetne a szállodák, üdülőparkok, magánklubok és egészségklubok medencéire is, amennyiben azok nem mindenki számára hozzáférhetők.

A vállalkozások emellett nem használhatnák szabadon a vizet kültéri növények locsolására, tavak feltöltésére vagy karbantartására, járművek, hajók és repülőgépek tisztítására, ipari berendezések takarítására, illetve pormentesítésre sem.

Ha a kérelmet jóváhagyják, az jelentős változást jelentene: a lap szerint ilyen nem alapvető vízhasználati tilalomra legutóbb 2006-ban volt példa, előtte pedig 1995-ben.

Újabb hőhullám jön, akár 36 fok is lehet

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a szárazságot újabb kánikula követi. A brit meteorológiai szolgálat szerint a hét második felében Anglia és Wales több részén is 30 fok feletti maximumokra lehet számítani, csütörtökön pedig helyenként a 36 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Tom Morgan, a Met Office meteorológusa szerint csütörtök lehet a hét legforróbb napja, és egyes területeken a 36 fok elérése is reális.

A meteorológiai szolgálat már azt is mérlegeli, hogy a rendkívüli hőség miatt magasabb szintű, borostyán- vagy akár vörös riasztást adjon ki. A hőség az egészségügyi rendszer mellett a vasúti közlekedést és az elektromos hálózatot is megterhelheti.