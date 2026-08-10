Rendkívüli intézkedés jöhet Angliában a kánikula és az aszály miatt

A brit hatóságok egyre komolyabban készülnek a kánikula újabb hullámára, miközben az ország történelmi szárazsággal küzd. A vízkészletek védelmében olyan rendkívüli intézkedést is bevezethetnek, amely a vállalkozások számára megtiltaná többek között az autók mosását és egyes úszómedencék feltöltését.
A víztározók vízszintje a rendkívül száraz tavasz és nyár miatt folyamatosan csökken, miközben a következő napokban ismét jelentős hőség várható.
A Southern Water már jelezte, hogy a Hampshire és a Wight-sziget területére vonatkozó korlátozások mellett további intézkedéseket is kérhet a brit kormánytól. A társaság aszályrendelet és úgynevezett nem alapvető vízhasználati tilalom bevezetését kezdeményezheti.
Ez már a vállalkozásokat is érintené. Az intézkedés értelmében például tilos lehetne tömlővel vagy mechanikus berendezéssel autót és ablakot mosni, illetve bizonyos nem nyilvános úszó- és pancsolómedencéket feltölteni.
A korlátozás kiterjedhetne a szállodák, üdülőparkok, magánklubok és egészségklubok medencéire is, amennyiben azok nem mindenki számára hozzáférhetők.
A vállalkozások emellett nem használhatnák szabadon a vizet kültéri növények locsolására, tavak feltöltésére vagy karbantartására, járművek, hajók és repülőgépek tisztítására, ipari berendezések takarítására, illetve pormentesítésre sem.
Ha a kérelmet jóváhagyják, az jelentős változást jelentene: a lap szerint ilyen nem alapvető vízhasználati tilalomra legutóbb 2006-ban volt példa, előtte pedig 1995-ben.
Újabb hőhullám jön, akár 36 fok is lehet
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a szárazságot újabb kánikula követi. A brit meteorológiai szolgálat szerint a hét második felében Anglia és Wales több részén is 30 fok feletti maximumokra lehet számítani, csütörtökön pedig helyenként a 36 fokot is elérheti a hőmérséklet.
Tom Morgan, a Met Office meteorológusa szerint csütörtök lehet a hét legforróbb napja, és egyes területeken a 36 fok elérése is reális.
A meteorológiai szolgálat már azt is mérlegeli, hogy a rendkívüli hőség miatt magasabb szintű, borostyán- vagy akár vörös riasztást adjon ki. A hőség az egészségügyi rendszer mellett a vasúti közlekedést és az elektromos hálózatot is megterhelheti.
Az egészségügyi hatóságok több angliai régióban már sárga hőségriasztást adtak ki. A szakemberek különösen az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre és más veszélyeztetett csoportokra figyelmeztetnek.
A szárazság mértékét jól mutatja, hogy Wales egész területén, valamint Anglia több mint felén már aszályhelyzetet hirdettek. Az Environment Agency szerint további területek is aszályos besorolás alá kerülhetnek.
A hatóságok becslése szerint mintegy 16 millió ember élhet olyan térségben, ahol a lakossági vízellátás az egyre szárazabb időjárás és a megnövekedett vízigény miatt fokozott nyomás alatt van.
Több mint 27 millió embert érint már a vízkorlátozás
A mostani vízkorlátozás kilenc szolgáltató területén van érvényben. A korlátozásokat az Affinity Water, az Anglian Water, a Cambridge Water, a Dŵr Cymru Welsh Water, az Essex and Suffolk Water, a Southern Water, a South East Water, a South West Water és a Thames Water vezette be.
A legutóbbi intézkedést a South West Water jelentette be, amely Devon, Cornwall, Dorset és Somerset egyes részein, valamint a Scilly-szigeteken mintegy 1,8 millió ügyfelet érint.
A szabályok megszegése akár 1000 fontos bírságot is maga után vonhat.
A rendkívüli időjárás közben a szárazság más következményekkel is jár. Angliában és Walesben július volt a legszárazabb július a mérések 1836-os kezdete óta, miközben a déli országrész egyes területein már csaknem két hónapja nem esett számottevő mennyiségű eső.
A Wisley nevű surrey-i mérőállomáson már több mint 50 egymást követő száraz napot regisztráltak.
A szárazság a bozóttüzek számát is jelentősen növelte. Júliusban Angliában és Walesben rekord számú tűzesethez riasztották a tűzoltókat, három hét alatt csaknem 400 alkalommal kellett beavatkozniuk.
A brit hatóságok szerint a következő napok időjárása ezért újabb komoly kihívást jelenthet. A hőség, a csapadékhiány és a csökkenő vízkészletek együttesen egyre nagyobb nyomást helyeznek az ország vízellátására, így a jelenlegi korlátozások mellett további szigorítások sem zárhatók ki.