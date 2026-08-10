Kánikula: példátlan hőség tombol, az óceánok is rekordmelegek

A kánikula nemcsak Európában okoz egyre komolyabb problémákat, a világ óceánjai is rendkívüli hőterhelésnek vannak kitéve. Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának legfrissebb adatai szerint júliusban 20,96 Celsius-fokos globális tengerfelszíni hőmérsékletet mértek, ami új júliusi rekordot jelent. A szakértők szerint ebben az egyre erősödő El Niño is jelentős szerepet játszik, és a következő hónapokban tovább fokoz

Kánikula: rekordot döntött az óceánok hőmérséklete, tovább erősödik az El Niño Fotó: Mediaworks

Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálatának adatai szerint júliusban a globális tengerfelszíni hőmérséklet 20,96 Celsius-fokra emelkedett. Ezzel megdőlt a júliusi rekord, amelyet korábban 2023-ban mértek.

Egyre erősebb lehet az El Niño

A kánikula hátterében több tényező is áll, miközben a Csendes-óceán trópusi térségében egyre erősebb El Niño-jelenség bontakozik ki. Ilyenkor a Dél-Amerika felől Ausztrália irányába meleg vizet szállító passzátszelek meggyengülnek, így hatalmas mennyiségű meleg víz halmozódik fel a felszín közelében.

Ez a folyamat a globális átlaghőmérsékletre is hatással van, és jelentősen megváltoztathatja a csapadék eloszlását.

A Meteorológiai Világszervezet szerint az El Niño augusztus és október között tovább erősödhet, és erős eseménnyé válhat. Egyes térségekben a tengerfelszín hőmérséklete akár 2,9 Celsius-fokkal is meghaladhatja az évszakos átlagot.

A jelenség hatásai ráadásul nem feltétlenül azonnal jelentkeznek. A globális hőmérsékletre gyakorolt legerősebb hatás gyakran a következő év első hónapjaiban mutatkozik meg.

Európában már most súlyos a helyzet

Nyugat-Európa júniusban és júliusban rekordmeleg időszakon van túl. A két hónap együttes átlaghőmérséklete 21,62 Celsius-fok volt, ami 2,79 fokkal magasabb a megszokottnál.

A rendkívüli meleghez szárazság is társul. A Copernicus adatai szerint Franciaországban, Spanyolországban, Németország egyes részein és az Egyesült Királyságban is jelentősen csökkent a talaj nedvességtartalma.

A száraz időjárás miatt az erdőtüzek száma is megugrott. Franciaországban július végéig több mint 91 ezer hektárnyi terület égett le, ami már meghaladta a korábbi teljes éves rekordot.