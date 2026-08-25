35 éve nem volt ilyenre példa: 2 ember életét követelte a kanyaró Pennsylvaniában

Két oltatlan személy meghalt kanyaróban Pennsylvaniában. A halálesetek az elsők az államban 35 éve, és hétfőn, mindössze egy nappal azután jelentették be őket, hogy Maryland három megyében kanyarójárványt hirdetett.

Két ember életét követelte a kanyaró Lancaster megyében. Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Két ember életét követelte a kanyaró Lancaster megyében

„Legmélyebb részvétem a szeretteiknek, akik ezzel az elképzelhetetlen veszteséggel néznek szembe” - mondta Dr. Debra Bogen, Pennsylvania egészségügyi minisztere egy nyilatkozatban.

Mivel a kanyarót több mint három évtizeden át nagyrészt felszámolták a Nemzetközösségben, az emberek nem ismerik ezt a betegséget, és nem értik teljesen a betegség lehetséges súlyosságát.

- emelte ki.

„Orvosként szeretném biztosítani, hogy az emberek megértsék, hogy a vakcina biztonságos, és a legjobb védelmet nyújtja a kanyaró ellen” - mondta Bogen.

Hétfőn Maryland kanyarójárványt hirdetett St Mary’s, Carroll és Cecil megyékben. Az államban 31 megerősített eset van. Mindeközben New York hétfőn sürgette a lakosokat, hogy oltassák be magukat, az állam vidéki részein, a főváros környékén, a központi és a nyugati régiókban tapasztalható esetszám-növekedésre hivatkozva.

Pennsylvania állam tisztviselői elmondták, hogy mindkét kanyaróban meghalt személy Lancaster megye lakosa volt. További információt nem hoztak nyilvánosságra. Az állam közel 400 esetet számlált Pennsylvania 28 megyéjében, amelyeknek közel fele Lancaster megye déli részén található - írta a The Guardian.