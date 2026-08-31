Mindenki vaknak hitte a különös állatot, pedig csak levegőnek nézte az embereket

A menhely gondozói azért gyanakodtak vakságra, mert Don Luis az emberekre, a játékokra és a mozgásra sem reagált. Az állatorvosi vizsgálat azonban megállapította, hogy a kapibara látása teljesen rendben van.
Nem volt vak a kapibara, egyszerűen nem akart reagálni
A menhely szerint a vízidisznó egyszerűen nagyon önálló és makacs természetű, ezért gyakran tudatosan figyelmen kívül hagyja a környezetét. Don Luis története gyorsan virálissá vált az interneten. Sokan azt írták róla, hogy tökéletesen megtestesíti azt, amikor valaki egyszerűen nem akar másokkal foglalkozni, mások pedig a személyes határok „védőszentjének” nevezték – írta a capybara_club_fans Instagram-oldal.
Videón a különleges fehér szarvas, ilyet ritkán látni Magyarországon
Nem mindennapi állat bukkant fel egy zalai út mellett, a motorosok pedig videón is megörökítették a különleges pillanatot. A fehér szarvast Egervár és Zalaegerszeg között vették fel.