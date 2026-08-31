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kapibara

Mindenki vaknak hitte a különös állatot, pedig csak levegőnek nézte az embereket

36 perce
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Egy chilei menhely dolgozói sokáig nem értették, miért nem reagál a Don Luis néven ismert vízidisznó sem az emberekre, sem a körülötte zajló mozgásra. A hatéves kapibara különös viselkedése miatt azt hitték, hogy az állat nem lát.
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kapibaramenhelyállatorvosi vizsgálat

A menhely gondozói azért gyanakodtak vakságra, mert Don Luis az emberekre, a játékokra és a mozgásra sem reagált. Az állatorvosi vizsgálat azonban megállapította, hogy a kapibara látása teljesen rendben van.

Egy chilei menhelyen azt hitték, hogy vak egy kapibara, az állatorvosi vizsgálat azonban kiderítette, hogy Don Luis látása teljesen rendben van.
Egy chilei menhelyen azt hitték, hogy vak egy kapibara, az állatorvosi vizsgálat azonban kiderítette, hogy Don Luis látása teljesen rendben van (illusztráció) Forrás: Pexels

Nem volt vak a kapibara, egyszerűen nem akart reagálni

A menhely szerint a vízidisznó egyszerűen nagyon önálló és makacs természetű, ezért gyakran tudatosan figyelmen kívül hagyja a környezetét. Don Luis története gyorsan virálissá vált az interneten. Sokan azt írták róla, hogy tökéletesen megtestesíti azt, amikor valaki egyszerűen nem akar másokkal foglalkozni, mások pedig a személyes határok „védőszentjének” nevezték – írta a capybara_club_fans Instagram-oldal.

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