Karddal támadtak emberekre egy svédországi iskolában, többen megsérültek

Több ember megsérült pénteken egy svédországi iskolában, miután egy karddal felfegyverkezett támadó rontott rájuk. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, egy embert őrizetbe vettek - írja a Reuters.

Nagy erőkkel vonultak a hatóságok a kardos támadás helyszínére - Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

A támadás a Svédország középső részén fekvő Fagersta egyik iskolájában történt.

A helyi önkormányzat közlése szerint többen megsérültek az incidensben.

Az Aftonbladet azt írja, hogy ketten sérültek meg, míg a támadót a rendőrök lábon lőtték. Bár a nemzetközi források kardos támadóról írnak, az Aftonbaledet machetés elkövetőnek nevezi a tettest.

A rendőrség tájékoztatása szerint folyamatban lévő, halálos erőszakkal járó támadásról érkezett bejelentés, de a halálos áldozatot egyelőre nem erősítették meg.

BREAKING 🚨 Several wounded in sword attack at school in Sweden pic.twitter.com/9e61WP2Idi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 21, 2026

A Västeråsi mentőszolgálat nem tudja megmondani, hány mentőautót küldtek a helyszínre, részben azért, mert a segítség a környező régiókból is érkezhetett. Három úgynevezett tartalék járművet azonban felszereltek és küldtek a helyszínre Västeråsból - írja a Sweden Herald.

A hatóságok több egységgel továbbra is a helyszínen dolgoznak.

A környéken útlezárásokat vezettek be, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a lezárt területeket, és kövessék a rendőrség utasításait.

A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

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