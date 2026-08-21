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Karddal támadtak emberekre egy svédországi iskolában, többen megsérültek

kard

Karddal támadtak emberekre egy svédországi iskolában, többen megsérültek

10 perce
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Több ember megsérült egy karddal elkövetett támadásban egy svédországi iskolában. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, egy embert pedig őrizetbe vettek.
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kardtámadásiskolaSvédország

Több ember megsérült pénteken egy svédországi iskolában, miután egy karddal felfegyverkezett támadó rontott rájuk. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, egy embert őrizetbe vettek - írja a Reuters.

támadás, kard STOCKHOLM, SWEDEN - JANUARY 28: Police cars are seen as police officers take security measures around the Russian Embassy after a Ukrainian citizen residing in Sweden attempted to ram his car into the gates of the Russian Embassy in Stockholm early Tuesday morning on January 28, 2025 in Stockholm, Sweden. The embassy’s security team promptly alerted Swedish police, who detained the suspect at the scene. No serious damage was reported, and no casualties occurred. The embassy identified the man as a repeat offender, citing previous attacks on the Russian Embassy and Trade Mission in Sweden in 2015 and 2018. Atila Altuntas / Anadolu (Photo by Atila Altuntas / Anadolu via AFP)
Nagy erőkkel vonultak a hatóságok a kardos támadás helyszínére - Fotó: ATILA ALTUNTAS / ANADOLU

A támadás a Svédország középső részén fekvő Fagersta egyik iskolájában történt.

 A helyi önkormányzat közlése szerint többen megsérültek az incidensben.

Az Aftonbladet azt írja, hogy ketten sérültek meg, míg a támadót a rendőrök lábon lőtték. Bár a nemzetközi források kardos támadóról írnak, az Aftonbaledet machetés elkövetőnek nevezi a tettest.

A rendőrség tájékoztatása szerint folyamatban lévő, halálos erőszakkal járó támadásról érkezett bejelentés, de a halálos áldozatot egyelőre nem erősítették meg.

A Västeråsi mentőszolgálat nem tudja megmondani, hány mentőautót küldtek a helyszínre, részben azért, mert a segítség a környező régiókból is érkezhetett. Három úgynevezett tartalék járművet azonban felszereltek és küldtek a helyszínre Västeråsból - írja a Sweden Herald.

A hatóságok több egységgel továbbra is a helyszínen dolgoznak. 

A környéken útlezárásokat vezettek be, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a lezárt területeket, és kövessék a rendőrség utasításait.

A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

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