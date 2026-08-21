Karddal támadtak emberekre egy svédországi iskolában, többen megsérültek

Több ember megsérült pénteken egy svédországi iskolában, miután egy karddal felfegyverkezett támadó rontott rájuk. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, egy embert őrizetbe vettek - írja a Reuters.
A támadás a Svédország középső részén fekvő Fagersta egyik iskolájában történt.
A helyi önkormányzat közlése szerint többen megsérültek az incidensben.
Az Aftonbladet azt írja, hogy ketten sérültek meg, míg a támadót a rendőrök lábon lőtték. Bár a nemzetközi források kardos támadóról írnak, az Aftonbaledet machetés elkövetőnek nevezi a tettest.
A rendőrség tájékoztatása szerint folyamatban lévő, halálos erőszakkal járó támadásról érkezett bejelentés, de a halálos áldozatot egyelőre nem erősítették meg.
A Västeråsi mentőszolgálat nem tudja megmondani, hány mentőautót küldtek a helyszínre, részben azért, mert a segítség a környező régiókból is érkezhetett. Három úgynevezett tartalék járművet azonban felszereltek és küldtek a helyszínre Västeråsból - írja a Sweden Herald.
A hatóságok több egységgel továbbra is a helyszínen dolgoznak.
A környéken útlezárásokat vezettek be, a lakosságot pedig arra kérték, hogy kerüljék el a lezárt területeket, és kövessék a rendőrség utasításait.
A sérültek pontos számáról és állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.
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