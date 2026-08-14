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börtön

Káromkodva osztotta ki a politikusokat, nyolc nappal később bilincsben vitték el

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Nem úszta meg annyival, hogy kiküldték az ülésről: egy texasi férfit nyolc nappal később letartóztattak, miután káromkodva támadta a megyei politikusokat.
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börtönkáromkodáspolitikus

Börtönbe került egy texasi férfi, miután egy nyilvános megyei ülésen káromkodva bírálta a döntéshozókat. Efrin „EJ” Carriont a Tarrant megyei biztosok ülésének megzavarásával vádolják, ami Texasban úgynevezett B-osztályú vétség, és akár 180 nap börtönnel vagy 2000 dolláros (mintegy 680 ezer forintos) pénzbírsággal is büntethető – adta hírül a Chron.

káromkod
Elszabadultak az indulatok egy texasi politikai ülésen, amikor egy felszólaló káromkodva támadta a döntéshozókat. A férfit akkor csak kikísérték, nyolc nappal később azonban már a rendőrök vették őrizetbe.
Fotó: Shutterstock

A férfi egy vitatott javaslat miatt szólalt fel, amely csaknem felére csökkentette volna a megyei szavazóhelyiségek számát. A pulpitusnál állva Manny Ramirez biztoshoz fordult, és ezt mondta: „Manny, azt mondtad, hogy a feszültség csökkentésén dolgozol, mégis erre a szélsőséges baromságra szavazol.” Ezután hozzátette: 

Mindannyian egy rakás szar vagytok.

Tarrant megye bírája, Tim O'Hare ezután arra utasította a rendőröket, hogy „azonnal távolítsák el a teremből” Carriont. A férfi távozás közben még visszaszólt: 

Már megyek is, te kisember.

A férfit azonban ekkor még nem tartóztatták le, csak kikísérték az épületből.

Nyolc nappal később bilincs került rá

Carriont nyolc nappal a botrányos ülés után, augusztus 12-én tartóztatták le, miután egy közúti igazoltatás során kiderült, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene. A rendőrség szerint a parancsot már hétfőn kiadták. 

A férfit a Tarrant megyei börtönbe vitték, majd 600 dolláros óvadék ellenében szabadon engedték. Az ügy ezzel nem zárult le: 

Carrion a bírósági eljárásban vitathatja a vádat, amelyért akár 180 nap börtön és 2000 dolláros pénzbírság is kiszabható.

A káromkodás miatt egy ismert színész is emlékezetes pillanatot okozott: Seth Rogen nem éppen finoman küldte el azt a YouTube-tartalomkészítőt, aki egy forgatás közben próbált tőle karriertanácsot kérni. 

 

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