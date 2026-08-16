Helikopter-balesetben halt meg a katona - a Kaszás segített neki és társának

Egy fegyveres helikopterpilóta halálközeli élménye során egy csuklyás kaszással találkozott a vietnámi dzsungel mélyén. A tiszt bizarr beszámolóját egy korábbi parancsnok osztotta meg, aki számtalan paranormális esettel találkozott már a katonák körében.

A vietnámi dzsungelben a kaszással találkozott a helikopterpilóta. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A vietnámi dzsungelben a kaszással találkozott a helikopterpilóta

John Alexander az amerikai hadsereg egykori különleges erők parancsnoka, akit széles körben a katonai paranormális kutatások egyik úttörőjeként tartanak számon. Ő vezette a marylandi Fort Meade-ben található hadsereg hírszerzésének pszichikus kémegységét, azt a titkos programot, amely ihlette a Kecskebűvölők című könyvet, amelyből később George Clooney és Ewan MacGregor főszereplésével készült kasszasiker film készült.

Nemrég Shawn Ryan podcast műsorvezetőnek mesélte el, hogy beszélt egy Jim nevű helikopterpilótával, aki túlélt egy majdnem halálos kimenetelű balesetet, miután harci gépét lelőtték Vietnám felett. A tiszt Cobra harci gépét légvédelmi tűz találta el, ami létfontosságú vezérlő áramköröket rongált meg, sőt még Jim lába is eltört. A pilóta kétségbeesetten próbálta a repülőgépet vészleszállással a földre tenni, de már késő volt.

A helikopter lapátja még a becsapódást követően is forgott, miközben lehetetlen volt megállapítani, hogy milyen pozícióban van a gép a növényzetben. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Cobra üzemanyagtartályai a becsapódáskor kigyulladtak.

Nemcsak eltörte a lábát, de az arca is megégett. Becsapódtak, és a következő pillanatban már a testén kívül is volt, fentről lefelé nézve látta a helikopter helyzetét. Előttük a közelben egy baráti bázis volt

- idézte a tiszt beszámolóját Alexander.

Jim élénken emlékezett, hogy látta a helikopter roncsait, illetve egy csuklyás alakot is megfigyelt, aki közölte vele, hogy még nem halt meg.

A hátsó ülésen tartózkodó tiszt kiszállt, elszaladt, hátranézett, és körülbelül ekkor Jim felnézet. Szóval visszaszaladt, és kimentette. Ekkor azt mondta Jimnek: "Azt hittem, meghaltál, mióta lelőttek minket.”

Jim a testen kívüli élménye során végig felülről figyelte az egész jelenetet, így közölte társával, hogy tudja a biztonságba vezető utat. Vitatkozni már nem tudott a fájdalomtól, így egy hangyaboly mögé rejtőzött, mielőtt az ellenség üldözőbe vette őket. Eközben társa elindult segítségért abba az irányba, amit javasolt neki, végül gyorsan kimentették a sérült lövészt.

Ez az egyetlen esetet ismerem, amikor testen kívüli perspektívából lát egy személy valamit, majd azt fizikailag megismételi

- idézte Alexander szavait a Mirror.