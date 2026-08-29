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Katrina hurrikán

Katrina hurrikán: a természeti katasztrófa, amely teljesen elpusztított egy várost - drámai képek

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21 évvel ezelőtt, 2005. augusztus 29-én csapott le az Egyesült Államok déli partvidékére a Katrina hurrikán, amely a modern amerikai történelem egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozta. A szélvihar és a New Orleans-t elöntő árvíz több mint 1800 ember életét követelte, mintegy egymillió embert kényszerített otthona elhagyására, a károkat pedig több mint 100 milliárd dollárra becsülték. A Katrina örökre megváltoztatta New Orleanst, és rávilágított arra is, milyen súlyos következményekkel járhat, ha egy természeti csapás és az infrastruktúra hiányosságai egyszerre okoznak katasztrófát.
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Katrina hurrikánpusztításévforduló

2005. augusztus 29-én az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája vette kezdetét: ekkor érte el ugyanis a Katrina hurrikán Louisiana és Mississippi partvidékét. A vihar és az azt követő áradás 1833 ember halálát okozta, és mintegy 108 milliárd dolláros kárt hagyott maga után, ezzel az amerikai történelem legköltségesebb természeti katasztrófájává vált.

A Katrina hurrikán víz alá temette New Orleanst.
A Katrina hurrikán víz alá temette New Orleanst Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

A Katrina augusztus 23-án trópusi depresszióként alakult ki a Bahamák közelében, majd augusztus 25-én Floridában csapott le első alkalommal, még első kategóriájú hurrikánként. A Mexikói-öböl meleg vizein azonban rövid idő alatt rendkívüli erősségűvé vált: augusztus 28-án már 5-ös kategóriájú hurrikánként, akár 175 mérföld/órás, vagyis mintegy 282 km/órás széllökésekkel haladt.

A szárazföldet végül augusztus 29-én érte el Louisiana partjainál, New Orleanstól délkeletre. Ekkor már 3-as kategóriájú viharrá gyengült, de még mindig mintegy 125 mérföld/órás, azaz 200 km/órás tartós széllel és hatalmas vihardagállyal érkezett. A Mississippi partvidékén helyenként 8 métert is meghaladó vízszint-emelkedést mértek.

Katrina hurrikán: nem feltétlen a szél okozta a katasztrófát

A legnagyobb tragédia azonban nem közvetlenül a szél pusztításából következett. New Orleans átlagosan mintegy 1,8 méterrel a tengerszint alatt fekszik, ezért a várost egy hatalmas gát- és árvízvédelmi rendszer óvta. A Katrina érkezésekor a gátak és vízfalak több mint 50 helyen sérültek vagy szakadtak át, így a víz elárasztotta a várost. Végül New Orleans mintegy 80 százaléka víz alá került, egyes területeken 3–4,5 méteres vízzel.

Túl későn kezdődött meg az evakuálás.
Túl későn kezdődött meg az evakuálás. Fotó: JAMES NIELSEN / AFP

A helyzetet súlyosbította, hogy a város kötelező evakuálását csak egy nappal a hurrikán érkezése előtt rendelték el. Bár a lakosság nagy része elhagyta New Orleanst, több mint százezer embernek nem volt autója vagy más lehetősége a menekülésre. Sokan a Louisiana Superdome-ban kerestek menedéket, ahol mintegy 10 ezer ember zsúfolódott össze. 

A katasztrófa után napokig elárasztott utcák, háztetőkön rekedt emberek és kaotikus mentési műveletek jellemezték New Orleanst. Mintegy egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát, amihez hasonló mértékű kényszerű lakóhelyelhagyásra az Egyesült Államokban a nagy gazdasági világválság óta nem volt példa.

A Katrina azóta is annak szimbóluma, hogy egy hurrikán pusztító erejét nemcsak a szél vagy az eső, hanem az infrastruktúra gyengesége, a rosszul működő védekezés és a társadalmi kiszolgáltatottság is megsokszorozhatja.

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Katrina hurrikán, Katrinahurrikán, New Orleans, 2005, Katrina hurrikán 2005, Portions of New Orleans remain covered in floodwaters from Hurricane Katrina 09 September 2005. AFP PHOTO/POOL/David J. Phillip (Photo by DAVID J. PHILLIP / POOL / AFP)
Galéria: A történelem egyik legpusztítóbb és leghalálosabb vihara a Katrina hurrikán így pusztított 2005-ben
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Tombol a Katrina hurrikán a floridai Deerfield Beachnél, 2005. augusztus 25-én

 

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