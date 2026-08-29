Katrina hurrikán: a természeti katasztrófa, amely teljesen elpusztított egy várost - drámai képek

2005. augusztus 29-én az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája vette kezdetét: ekkor érte el ugyanis a Katrina hurrikán Louisiana és Mississippi partvidékét. A vihar és az azt követő áradás 1833 ember halálát okozta, és mintegy 108 milliárd dolláros kárt hagyott maga után, ezzel az amerikai történelem legköltségesebb természeti katasztrófájává vált.

A Katrina hurrikán víz alá temette New Orleanst Fotó: CHRIS GRAYTHEN / Getty Images North America

A Katrina augusztus 23-án trópusi depresszióként alakult ki a Bahamák közelében, majd augusztus 25-én Floridában csapott le első alkalommal, még első kategóriájú hurrikánként. A Mexikói-öböl meleg vizein azonban rövid idő alatt rendkívüli erősségűvé vált: augusztus 28-án már 5-ös kategóriájú hurrikánként, akár 175 mérföld/órás, vagyis mintegy 282 km/órás széllökésekkel haladt.

A szárazföldet végül augusztus 29-én érte el Louisiana partjainál, New Orleanstól délkeletre. Ekkor már 3-as kategóriájú viharrá gyengült, de még mindig mintegy 125 mérföld/órás, azaz 200 km/órás tartós széllel és hatalmas vihardagállyal érkezett. A Mississippi partvidékén helyenként 8 métert is meghaladó vízszint-emelkedést mértek.

Katrina hurrikán: nem feltétlen a szél okozta a katasztrófát

A legnagyobb tragédia azonban nem közvetlenül a szél pusztításából következett. New Orleans átlagosan mintegy 1,8 méterrel a tengerszint alatt fekszik, ezért a várost egy hatalmas gát- és árvízvédelmi rendszer óvta. A Katrina érkezésekor a gátak és vízfalak több mint 50 helyen sérültek vagy szakadtak át, így a víz elárasztotta a várost. Végül New Orleans mintegy 80 százaléka víz alá került, egyes területeken 3–4,5 méteres vízzel.

Túl későn kezdődött meg az evakuálás. Fotó: JAMES NIELSEN / AFP

A helyzetet súlyosbította, hogy a város kötelező evakuálását csak egy nappal a hurrikán érkezése előtt rendelték el. Bár a lakosság nagy része elhagyta New Orleanst, több mint százezer embernek nem volt autója vagy más lehetősége a menekülésre. Sokan a Louisiana Superdome-ban kerestek menedéket, ahol mintegy 10 ezer ember zsúfolódott össze.

A katasztrófa után napokig elárasztott utcák, háztetőkön rekedt emberek és kaotikus mentési műveletek jellemezték New Orleanst. Mintegy egymillió ember kényszerült elhagyni otthonát, amihez hasonló mértékű kényszerű lakóhelyelhagyásra az Egyesült Államokban a nagy gazdasági világválság óta nem volt példa.