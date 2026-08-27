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Több ezer katonát küldhet Kazahsztán: a helyszínre kevesen számítanának

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Kazahsztán kész több ezer katonát küldeni a Gázai övezetbe egy nemzetközi békefenntartó misszió részeként. Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete szerint több ország is felajánlotta, hogy katonákkal segíti a térség stabilizálását.
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marokkóegyesült államokgázai övezetkazahsztán

Kazahsztán mellett Uganda és Marokkó is több ezer katonát ajánlott fel a Gázai övezetben tervezett békefenntartó művelethez – jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az Exclusive.kz beszámolója szerint.

Kazahsztán több ezer katonát küldene egy fontos konfliktuszónába
Kazahsztán több ezer katonát küldene egy fontos konfliktuszónába
Fotó: AFP

„Olyan országok, mint Uganda, Marokkó és Kazahsztán, több ezer katonát ajánlottak fel ehhez az erőfeszítéshez” – fogalmazott az amerikai diplomata.

Waltz szerint ezeknek a katonai egységeknek már meg kellett volna érkezniük a Gázai övezetbe, a csapatok telepítése azonban a washingtoni várakozásoknál lassabban halad.

Kazahsztán már korábban jelezte, hogy katonákat küldene

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök már korábban megerősítette, hogy országa kész katonai egységeket küldeni Gázába. A kazah katonák egy nemzetközi erő részeként vehetnének részt a békefenntartó feladatokban.

A mostani nyilatkozat alapján nemcsak Asztana, hanem több más ország is kész jelentős létszámú katonai kontingenst biztosítani a misszió számára.

Egyelőre azonban nem világos, mikor kerülhet sor a békefenntartók teljes körű telepítésére, illetve pontosan milyen feladatokat kapnának a Gázába küldött katonák.

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