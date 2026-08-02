Meghalt egy 17 éves lány a népszerű fesztiválon

Tragédia történt a hétvégén megrendezett Kendal Calling fesztiválon: egy 17 éves lány életét vesztette, miután az éjszaka folyamán rosszul lett. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és szemtanúkat keres.

Kendal Calling: meghalt egy 17 éves lány a brit fesztiválon

Fotó: Pixabay.com

A cumbriai rendőrség közlése szerint a tinédzser vasárnap hajnali 2 óra 15 perc körül lett rosszul. A helyszínre riasztott mentők és egészségügyi személyzet azonnal megkezdte az ellátását, de a lány életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A hatóságok azt kérik, jelentkezzen mindenki, aki a tragédia idején a fesztivál Calling Out sátra és az óriáskerék környékén tartózkodott. Különösen szeretnének beszélni azokkal a nőkkel, akik először értesítették a biztonsági szolgálatot és az elsősegélynyújtókat, miután aggódni kezdtek a lány állapota miatt.

A rendőrség közölte, hogy az elhunyt családját értesítették, és képzett szakemberek segítik őket ebben a nehéz időszakban.

A Kendal Calling szervezői közleményükben azt írták, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal. Hangsúlyozták, hogy amint a lány rosszul lett, a helyszíni biztonsági szolgálat és az egészségügyi csapat azonnal a segítségére sietett, a mentősök pedig minden tőlük telhetőt megtettek az élete megmentéséért.

A fesztivál szervezői hozzátették: mélyen megrendítette őket a 17 éves lány halála, és őszinte részvétüket fejezték ki a családnak és a hozzátartozóknak.