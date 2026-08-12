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Elhunyt szülei képeslapját kapta meg 26 évvel a feladás után egy amerikai férfi - videó

1 órája
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Aligha számított arra, hogy valaha még üzenetet kap elhunyt szüleitől. Egy Long Beach-i férfi azonban 26 évvel a feladás után megtalálta postaládájában a Dániából küldött képeslapjukat.
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üzenetképeslapszülei

Különös küldeményt talált a postaládájában egy Long Beach-i férfi: 26 évvel azután kapta meg szülei képeslapját, hogy ők feladták Dániából. Bob Sheppard számára azonban a történet ennél sokkal többet jelent, hiszen mire az üzenet célba ért, mindkét szülője elhunyt – írja az ABC7.

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26 évig kallódott a képeslap – mire megérkezett, a szülei már nem éltek
Fotó: Shutterstock

Szülei imádtak utazni

A  kaliforniai férfi szerdán nyitotta ki a postaládáját, amikor egy megviselt, koppenhágai képeslapra lett figyelmes. 

Csak néztem, és azt mondtam: Úristen, ez egy igazi kincs!

 – mesélte.

A lapot édesanyja és édesapja, Joanne és John írta még 2000-ben, amikor Dániában jártak. 

Rövid üzenetükben az utazásról számoltak be fiuknak:

Amikor megérkeztünk repülővel, mindenütt rengeteg vizet és gyönyörű, zöld tájat láttunk. Szeretettel: anya és apa.

A szülők azonban már nem élhették meg, hogy gyermekük egyszer kézbe veszi a neki szánt üzenetet. Édesapja hat, édesanyja négy éve halt meg.

John Sheppard a koronavírus-járvány idején hunyt el, és fia a kórházi korlátozások miatt nem tudott tőle megfelelően elbúcsúzni.

A mai napig fáj, hogy ez nem adatott meg

 – mondta.

Szülei imádtak utazni, életük során a világ számos pontjára eljutottak. Bob Sheppard egy különleges összeállítást is őriz az emlékeikről: útleveleik lapjai, fényképek és az általuk felkeresett helyek listája is szerepel rajta.

A képeslap mintha a mennyországból érkezett volna

A képeslapot 2000 júliusában bélyegezték le Dániában, a Los Angeles-i postai bélyegzőn azonban már 2026 augusztusa szerepel.

A kézbesítő szerint a küldemény valószínűleg valahol elkeveredhetett, akár egy bútor vagy iratszekrény mögé is kerülhetett, és csak most találtak rá. Mivel Sheppard még mindig ugyanazon a címen lakik, végül eljuttatták hozzá.

A férfi azonban nem egyszerűen egy 26 éve elkésett képeslapot lát benne.

Nekem ez olyan volt, mintha egyenesen a mennyországból érkezett volna

– fogalmazott.

 

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