Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

A késelés után a súlyos sérüléseket szenvedett nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Halálos késelés történt egy német pályaudvaron, őrizetbe vettek egy férfit. (A kép illusztráció.)

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Halálos késelés egy német vasútállomáson

A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 27 éves német férfit, akit közvetlenül a támadás után vettek őrizetbe. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezetett a támadáshoz, és mi lehetett az indítéka.

A rendőrség szemtanúk jelentkezését kéri, különösen azoktól, akik szombat késő este vagy vasárnap hajnalban vitát vagy dulakodást láttak az állomáson.

Rosenheim fontos vasúti csomópont Felső-Bajorországban, ahonnan többek között Bécs, Salzburg és Innsbruck felé is közlekednek vonatok.