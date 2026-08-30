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Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

vasútállomás

Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Egy 31 éves brit nő meghalt, miután vasárnap hajnalban megkéselték egy dél-németországi vasútállomáson. A támadás a bajorországi Rosenheim állomásán történt, nem sokkal hajnali 1 óra előtt.
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A késelés után a súlyos sérüléseket szenvedett nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

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Halálos késelés történt egy német pályaudvaron, őrizetbe vettek egy férfit. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Halálos késelés egy német vasútállomáson

A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 27 éves német férfit, akit közvetlenül a támadás után vettek őrizetbe. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezetett a támadáshoz, és mi lehetett az indítéka.

A rendőrség szemtanúk jelentkezését kéri, különösen azoktól, akik szombat késő este vagy vasárnap hajnalban vitát vagy dulakodást láttak az állomáson.

Rosenheim fontos vasúti csomópont Felső-Bajorországban, ahonnan többek között Bécs, Salzburg és Innsbruck felé is közlekednek vonatok.

 

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