Halálos késelés történt Németországban, egy brit nő meghalt

Egy 31 éves brit nő meghalt, miután vasárnap hajnalban megkéselték egy dél-németországi vasútállomáson. A támadás a bajorországi Rosenheim állomásán történt, nem sokkal hajnali 1 óra előtt.
A késelés után a súlyos sérüléseket szenvedett nőt kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.
Halálos késelés egy német vasútállomáson
A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 27 éves német férfit, akit közvetlenül a támadás után vettek őrizetbe. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezetett a támadáshoz, és mi lehetett az indítéka.
A rendőrség szemtanúk jelentkezését kéri, különösen azoktól, akik szombat késő este vagy vasárnap hajnalban vitát vagy dulakodást láttak az állomáson.
Rosenheim fontos vasúti csomópont Felső-Bajorországban, ahonnan többek között Bécs, Salzburg és Innsbruck felé is közlekednek vonatok.
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