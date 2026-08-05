Belehajtott az előtte álló kocsiba, majd megverte és megkéselte az autó utasait egy amerikai férfi – videó

A késelés a kaliforniai Carlsbadban, az Interstate 5 autópálya egyik lehajtóján történt. A 49 éves Orlando Query Chavez egy fekete Chevrolet volánja mögött ült, amikor egy fehér Chevrolet hátuljának ütközött.
Ezt követően Chavez kiszállt a járművéből, odament a másik autóhoz, majd megtámadta az utasokat.
A kaliforniai autópálya-rendőrség (CHP) szerint megütötte a 23 éves női sofőrt, majd a 27 éves férfi utashoz lépett oda, és többször megszúrta.
Ezután a támadó visszaült az autójába és elhajtott a helyszínről, ahogy az áldozatok is. A sérülteket kórházba szállították, állapotukról a hatóságok nem közöltek részleteket – írja a New York Post.
Egy szemtanú által készített videón látható, ahogy Chavez üti az autóban ülő női sofőrt, egy másik szögből készült videón az látható, hogy a férfinek még a nadrágja is lecsúszik, miközben a vezetőoldali ablakot üti. Egy másik szemtanú által készített fotón a mentősök láthatók, ahogy ellátják a sérült férfit, akinek sebek voltak a hasán és a lábán.
Megverte és megkéselte az áldozatokat az őrült sofőr
A fickó őrülten viselkedett, ide-oda járkált, aztán az utasoldalra ment, és körülbelül ötször megszúrta. Sokkban voltam. A nőt vagy háromszor megütötte, ömlött a vér az arcán
– mondta az NBC 7-nek egy Isaac Mandlawi nevű szemtanú, aki segített az áldozatoknak elmenekülni.
A szemtanú azt is mondta, hogy továbbra is kapcsolatban áll az áldozatokkal, akiket már kiengedték a kórházból.
Az Oceanside-i Rendőrkapitányság röviddel az erőszakos támadás után megtalálta és letartóztatta Chavezt. Jelenleg gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel vádolják, óvadék megállapítása nélkül tartják fogva a bírósági meghallgatásig.
Késelés New York belvárosában a Times Square közelében
Két férfit késeltek meg egy utcai összetűzés során New York belvárosában, néhány háztömbnyire a Times Square-től. A késelés után mindkét sérültet kórházba szállították.