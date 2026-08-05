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késelés

Belehajtott az előtte álló kocsiba, majd megverte és megkéselte az autó utasait egy amerikai férfi – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Közlekedési balesetet okozott egy sofőr Kaliforniában vasárnap este 7 óra körül, hátulról beleütközött egy másik járműbe. Ezek után még neki állt feljebb, és dühkitörésében véresre verte a női sofőrt, majd megkéselte annak férfi utasát. A támadót később a rendőrök elfogták.
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késelésbalesetKalifornia

A késelés a kaliforniai Carlsbadban, az Interstate 5 autópálya egyik lehajtóján történt. A 49 éves Orlando Query Chavez egy fekete Chevrolet volánja mögött ült, amikor egy fehér Chevrolet hátuljának ütközött.

Kalifornia, Orlando Query Chavez, késelés
A késelés után a férfi elhajtott a helyszínről, de később elfogták a rendőrök
Fotó: Twitter/X

Ezt követően Chavez kiszállt a járművéből, odament a másik autóhoz, majd megtámadta az utasokat. 

A kaliforniai autópálya-rendőrség (CHP) szerint megütötte a 23 éves női sofőrt, majd a 27 éves férfi utashoz lépett oda, és többször megszúrta.

Ezután a támadó visszaült az autójába és elhajtott a helyszínről, ahogy az áldozatok is. A sérülteket kórházba szállították, állapotukról a hatóságok nem közöltek részleteket – írja a New York Post.

Egy szemtanú által készített videón látható, ahogy Chavez üti az autóban ülő női sofőrt, egy másik szögből készült videón az látható, hogy a férfinek még a nadrágja is lecsúszik, miközben a vezetőoldali ablakot üti. Egy másik szemtanú által készített fotón a mentősök láthatók, ahogy ellátják a sérült férfit, akinek sebek voltak a hasán és a lábán.

Megverte és megkéselte az áldozatokat az őrült sofőr

A fickó őrülten viselkedett, ide-oda járkált, aztán az utasoldalra ment, és körülbelül ötször megszúrta. Sokkban voltam. A nőt vagy háromszor megütötte, ömlött a vér az arcán

 – mondta az NBC 7-nek egy Isaac Mandlawi nevű szemtanú, aki segített az áldozatoknak elmenekülni.

A szemtanú azt is mondta, hogy továbbra is kapcsolatban áll az áldozatokkal, akiket már kiengedték a kórházból.

Az Oceanside-i Rendőrkapitányság röviddel az erőszakos támadás után megtalálta és letartóztatta Chavezt. Jelenleg gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel vádolják, óvadék megállapítása nélkül tartják fogva a bírósági meghallgatásig.

Késelés New York belvárosában a Times Square közelében

Két férfit késeltek meg egy utcai összetűzés során New York belvárosában, néhány háztömbnyire a Times Square-től. A késelés után mindkét sérültet kórházba szállították.

 

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