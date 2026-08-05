Három embert megkéseltek London belvárosában – egy nőt őrizetbe vettek

A rendőrség három megkéselt emberről számolt be. A késelés helyszínéről valamennyi sérültet kiemelt sürgősséggel traumatológiai központba vitték.

Késelés történt a londoni Covent Garden közelében, ahol három embert megsebesítettek. Egy nőt őrizetbe vettek, négy sérültet traumatológiai központba vittek (illusztráció)

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Őrizetbe vettek egy nőt a londoni késelés után

Három embert megkéseltek augusztus 5-én London belvárosában, a Covent Garden közelében található Endell Streeten. A rendőrség az eset után őrizetbe vett egy nőt, de egyelőre nem közölt részleteket a támadás körülményeiről vagy indítékáról.

A Londoni Mentőszolgálat 12.29-kor kapta a riasztást. Egy mentőegységet, egy gyorsreagálású járművel érkező mentőtisztet és egy műveleti tisztet küldtek a helyszínre, valamint a londoni légimentőket is riasztották.

A mentők négy embert láttak el, majd mindannyiukat kiemelt sürgősséggel egy súlyos sérültek fogadására alkalmas traumatológiai központba vitték. A rendőrség közlése szerint ugyanakkor három embert ért késelés. Az áldozatok állapotáról egyelőre nem közöltek további inormációkat – számolt be a The Independent.

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