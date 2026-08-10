16 éves fiú halt meg egy késelésben Franciaországban, három fiatalt őrizetbe vettek

A késelés Montpellier Port-Marianne nevű városrészében történt vasárnap este, nem sokkal 23.30 után. A hatóságok szerint két fiatalokból álló csoport keveredett verekedésbe, amelynek során a 16 éves áldozatot megszúrták.

Késelés Montpellier-ben: meghalt egy 16 éves fiú, három embert őrizetbe vettek

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A rendőrök a helyszínen találtak rá a fiúra, aki akkor már szívleállásban volt. Egy, a környéken élő orvos is megpróbált segíteni rajta, majd a mentők kórházba szállították. A fiatal azonban az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe a Montpellier-i Egyetemi Kórházban.

Egy 17 éves fiú jelentkezett a rendőrségen

A rendőrség az éjszaka folyamán két fiatalt is őrizetbe vett. Ők az áldozattal egy csoportba tartoztak – közölte egy rendőrségi forrás.

Hétfő reggel egy harmadik fiatal is megjelent a rendőrségen. A 17 éves fiú a hatóságoknak azt mondta, hogy ő okozta a késelés során elszenvedett sérüléseket. Őt szintén őrizetbe vették.

Thierry Lescouarc’h, Montpellier ügyésze közölte, hogy a nyomozás továbbra is zajlik. A hatóságok a késelés pontos körülményeit, valamint azt próbálják tisztázni, hogy pontosan mi vezetett a fiatalok közötti összecsapáshoz.

A verekedés indítékáról egyelőre nem közöltek információt.

A nyomozást a helyi igazságügyi rendőrség végzi, hogy feltárja a haláleset minden körülményét. Az áldozaton igazságügyi orvosszakértői boncolást is végeznek Montpellier-ben.

A rendőrség időközben további érintetteket is keres. Az ügyészség tájékoztatása szerint a verekedésben részt vevő többi fiatal után aktívan nyomoznak.

A francia hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket arról, hogy hányan vehettek részt az összecsapásban, illetve pontosan milyen körülmények között történt a késelés.