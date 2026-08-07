Kétéves gyerekkel loptak el egy autót, de happy end lett a vége

Egy kétéves kisgyerek is az autóban ült, amikor szerda este ellopták a járművet az angliai Wakefieldben. A rendőrök mindössze negyedóra alatt megtalálták a kocsit, a tolvaj azonban addigra elmenekült, a gyereket pedig az autóban hagyta.

Kétéves gyereket hagyott az ellopott autóban a tolvaj. Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Kétéves gyerekkel a kocsiban lopták el a Volvót

A szürke Volvót este fél 9 körül vitték el a Wakefieldben található Long Thorpe Lane-ről. A rendőrség szerint a gyermek szülei a közelben voltak, amikor az autót ellopták.

A járművet nem sokkal később, a bejelentéstől számított körülbelül 15 percen belül megtalálták a Leeds közelében található Woodlesford Locknál.

A rendőrök ekkor döbbenten látták, hogy a kétéves gyermek továbbra is az autóban van. A gyereket magukkal vitték, gondoskodtak róla, majd biztonságban visszajuttatták a családjához.

A tolvaj az autó elhagyásakor még a kulcsot is a gyújtáskapcsolóban hagyta.

A West Yorkshire-i rendőrség egyelőre senkit nem vett őrizetbe. A nyomozók továbbra is keresik azt, aki elvitte az autót.

A rendőrség továbbra is vizsgálja az eset körülményeit, és igyekszik azonosítani az elkövetőt.