Dühbe gurult a férfi, mert késett a csomag – meglepő eszközzel szúrta meg a kézbesítőt

Augusztus 20-án késve érkezett egy kézbesítő az American Way Középiskolába Memphisben, Tennessee államban. A férfi és az iskola 36 éves alkalmazottja, Braxton Stewart vitába keveredett, a szóváltás pedig rövid időn belül tettlegességig fajult.

Késés miatt tört ki vita egy kézbesítő és egy iskolai alkalmazott között Memphisben. A férfit tollal támadták meg, majd kórházba vitték (illusztráció) Fotó: unsplash.com

Kézbesítőt szúrt meg tollal egy iskolai alkalmazott Memphisben

A rendőrségi jelentések szerint Stewart legalább hatszor megszúrta a kézbesítőt egy tollal. A férfi négy szúrt sebet szenvedett a hátán, egyet a szeme között, egyet pedig a nyakán. A sérültet kórházba vitték, ahol ellátták.

A hatóságok őrizetbe vették Stewartot, és súlyos testi sértéssel vádolták meg. A beszámolók szerint a vita azért kezdődött, mert a kézbesítő késve érkezett az iskolához. Stewart következő bírósági tárgyalását augusztus 28-ra tűzték ki – írta meg a True Crime News.

Évtizedeken ült a halálsoron, szabadon engedték a gyilkost

Hamarosan ismét bíróság elé állhat az a Richard Glossip, aki egy 1997-e gyilkossági ügy miatt közel három évtizedet ült a rácsok mögött. Az oklahomai férfit eredetileg halálra ítélték, azonban ezt az ítéletet az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága tavaly hatályon kívül helyezte.