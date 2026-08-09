Óriáskígyót találtak egy amerikai család fészerében, hatalmasra nőtt a hasa – videó

Leslie Daley éppen virágokat locsolt a család Freeholdban található otthonánál, amikor meglátta a hatalmas kígyót a kertben. Férje, Ed elmondása szerint ezután egy lyukat is észrevettek a fészer egyik sarkánál, és úgy vélték, a burmai piton azon keresztül mászott be az épület alá.
A család értesítette a Monmouth megyei állatvédő szervezetet, amelynek munkatársai hamarosan a helyszínre érkeztek – írja az Independent.
Scott Crawford, a szervezet állatvédelmi vezetője elmondta, hogy amikor meglátták a kígyóról készült felvételt, azonnal nyilvánvalóvá vált számukra, hogy egy burmai pitonnal van dolguk, amely nem őshonos New Jerseyben.
A körülbelül 2,4 méter hosszú és 18 kilogramm súlyú kígyót eredetileg azon a nyíláson keresztül próbálták volna kihúzni, amelyen bemászott. Hamar kiderült azonban, hogy ez nem lesz lehetséges: a piton ugyanis nem sokkal korábban jelentős mennyiségű táplálékot fogyasztott, ezért hatalmasra duzzadt a hasa.
A mentők attól tartottak, hogy a kígyó egyszerű kihúzása sérülést okozhatna neki.
A család ezért egy ismerős vállalkozó segítségét kérte, aki eltávolította a fészer padlódeszkáit, így a mentők felülről is hozzáférhettek a kígyóhoz, de még ekkor is meg kellett ásniuk körülötte a földet, hogy ki tudják szabadítani.
Végül sikerült kiemelniük a hatalmas állatot a fészer alól. A Monmouth megyei állatvédő szervezet munkatársai röntgenfelvételt készítettek róla, hogy kiderüljön, mi van a gyomrában, illetve hogy az elfogyasztott táplálék nem okozott-e komplikációkat.
A felvételekből kiderült, hogy a kígyó egy oposszumot evett meg.
A család szerencséjére a piton nem valamelyik háziállatukat fogyasztotta el, bár Crawford szerint egy ekkora kígyónál ez sem lett volna kizárható.
A burmai piton tartása New Jerseyben önmagában nem illegális, de engedélyhez kötött. A hatóságok azt gyanítják, hogy a kígyót valaki engedély nélkül engedhette szabadon, vagy a tulajdonosa akkor szabadult meg tőle, amikor az állat már túl nagyra nőtt ahhoz, hogy megfelelően gondozza.
A pitont végül egy állatkertben helyezik el, vagy olyan magántulajdonoshoz kerülhet, aki rendelkezik a szükséges engedéllyel és szakértelemmel a tartásához.
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