Óriáskígyót találtak egy amerikai család fészerében, hatalmasra nőtt a hasa – videó

Leslie Daley éppen virágokat locsolt a család Freeholdban található otthonánál, amikor meglátta a hatalmas kígyót a kertben. Férje, Ed elmondása szerint ezután egy lyukat is észrevettek a fészer egyik sarkánál, és úgy vélték, a burmai piton azon keresztül mászott be az épület alá.

Komoly nehézségekbe ütközött a kígyó eltávolítása

Fotó: Monmouth County SPCA

A család értesítette a Monmouth megyei állatvédő szervezetet, amelynek munkatársai hamarosan a helyszínre érkeztek – írja az Independent.

Scott Crawford, a szervezet állatvédelmi vezetője elmondta, hogy amikor meglátták a kígyóról készült felvételt, azonnal nyilvánvalóvá vált számukra, hogy egy burmai pitonnal van dolguk, amely nem őshonos New Jerseyben.

A körülbelül 2,4 méter hosszú és 18 kilogramm súlyú kígyót eredetileg azon a nyíláson keresztül próbálták volna kihúzni, amelyen bemászott. Hamar kiderült azonban, hogy ez nem lesz lehetséges: a piton ugyanis nem sokkal korábban jelentős mennyiségű táplálékot fogyasztott, ezért hatalmasra duzzadt a hasa.

A mentők attól tartottak, hogy a kígyó egyszerű kihúzása sérülést okozhatna neki.

8-foot Burmese python found in New Jersey backyard after eating opossum under shed https://t.co/J958drxCpd — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) August 8, 2026

A család ezért egy ismerős vállalkozó segítségét kérte, aki eltávolította a fészer padlódeszkáit, így a mentők felülről is hozzáférhettek a kígyóhoz, de még ekkor is meg kellett ásniuk körülötte a földet, hogy ki tudják szabadítani.

Végül sikerült kiemelniük a hatalmas állatot a fészer alól. A Monmouth megyei állatvédő szervezet munkatársai röntgenfelvételt készítettek róla, hogy kiderüljön, mi van a gyomrában, illetve hogy az elfogyasztott táplálék nem okozott-e komplikációkat.

A felvételekből kiderült, hogy a kígyó egy oposszumot evett meg.

A család szerencséjére a piton nem valamelyik háziállatukat fogyasztotta el, bár Crawford szerint egy ekkora kígyónál ez sem lett volna kizárható.

😨Couple Find 8-Foot Python🐍 Under Family's Shed😨NOPE!



A New Jersey couple Leslie and Edward Daley found an 8-foot, 40-pound Burmese python hiding under the floorboards of their backyard shed in Freehold, NJ.

A local contractor and the Monmouth County SPCA safely removed the… pic.twitter.com/U4kGhU3FFG — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 7, 2026

A burmai piton tartása New Jerseyben önmagában nem illegális, de engedélyhez kötött. A hatóságok azt gyanítják, hogy a kígyót valaki engedély nélkül engedhette szabadon, vagy a tulajdonosa akkor szabadult meg tőle, amikor az állat már túl nagyra nőtt ahhoz, hogy megfelelően gondozza.

A pitont végül egy állatkertben helyezik el, vagy olyan magántulajdonoshoz kerülhet, aki rendelkezik a szükséges engedéllyel és szakértelemmel a tartásához.