Hatalmas kígyót boncolt a tudós, amit talált benne, attól mindenki ledöbbent

Hatalmas kígyót boncolt fel a floridai Evergladesben Rosie Moore biológus, és amit a gyomrában talált, az még a tapasztalt szakembereket is meglepte. A közel hatméteres burmai piton ugyanis egy nagyjából másfél méteres aligátort nyelt le egészben.

Nem hitt a szemének a tudós, miután felboncolta a 6 méteres kígyót. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Megdöbbentő titkot rejtett a hatalmas kígyó gyomra

A „világ legdögösebb tudósaként” is emlegetett Rosie Moore az Instagramon osztotta meg a különleges boncolásról készült felvételt. A biológus rendszeresen dolgozik olyan állatokkal, amelyekhez a legtöbb ember biztosan nem merne közel menni, ezúttal azonban még őt is meglepte a látvány.

A csapat felnyitotta a hatalmas, mintegy 20 láb, azaz körülbelül 6 méter hosszú burmai pitont, majd előkerült belőle egy teljesen ép, nagyjából öt láb, vagyis másfél méter hosszú aligátor.

Moore szerint ez volt a legkülönösebb dolog, amit biológusként az Evergladesben látott. A videó gyorsan felkeltette követői figyelmét, akik közül többen az állat méretén és a zsákmányán is teljesen ledöbbentek.

A burmai piton invazív fajnak számít Floridában, és a hatalmas kígyók az Everglades élővilágára is komoly veszélyt jelentenek. Moore korábban cápákkal és más nagyméretű ragadozókkal is dolgozott, munkájával pedig a természetvédelem fontosságára szeretné felhívni a figyelmet.