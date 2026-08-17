Kigyulladt a táncosnő szoknyája a produkció közben – videón a baleset

Rémisztő pillanatokat rögzített egy kamera egy kínai vidámparkban: egy tűzzel kísért produkció közben váratlanul lángra kapott egy fellépő ruhája. A nő tovább táncolt, majd amikor a tűz elérte a ruháját és a testét, sikoltozva kezdett ugrálni – írja a New York Post.

Nem így tervezték a látványos tűzshow-t: a fellépő szoknyája váratlanul kigyulladt, a lángok pedig gyorsan továbbterjedtek. A megrázó jeleneteket videó is rögzítette.

Fotó: Képernyőfotó

Tánc közben kigyulladt a szoknyája

A felvételen több előadó látható a kínai Csiangszu tartományban. A piros szoknyát viselő nő a produkció közepén táncol, miközben három férfi lángoló végű botokkal közelít hozzá, majd azokat a nő ruhája közelében helyezik a földre.

A lángok hamarosan körülveszik a fellépőt, aki tovább táncol és forog, miközben a tűz a szoknyája alatt is ég.

Néhány pillanattal később azonban hirtelen megáll, majd ugrálni és sikoltozni kezd, amikor a lángok átterjednek a ruhájára és a testére.

A többi fellépő azonnal a segítségére siet, és megpróbálják eloltani a tüzet.

A park azonnal felfüggesztette a tűzzel járó műsorokat

A Newsflare szerint a fellépő a Xuzhou Amusement Park egyik tűzzel kísért táncos produkciójában szerepelt. A park közleménye szerint a baleset augusztus 9-én este történt, amikor a táncosnő szoknyája véletlenül kigyulladt.

A helyszíni dolgozók gyorsan eloltották a lángokat, majd a sérült fellépőt kórházba szállították.

A park tájékoztatása szerint a nő állapota stabil, és folyamatosan figyelemmel kísérik a felépülését.

A közleményben azt is elismerték, hogy az eset rámutatott a kockázatkezelés hiányosságaira. Emiatt a park azonnal leállította a tűzzel járó produkciókat, és teljes körű biztonsági ellenőrzést rendelt el.

A létesítmény vezetése elnézést kért az eset miatt, és azt ígérte, hogy a jövőben szigorúan betartják a biztonsági előírásokat.