Hétéves kisfiú riasztotta a mentőket az édesanyjához

Elismerésben részült az a hétéves, virginiai kisfiú, aki a gyors gondolkodásával és higgadtságával talán az édesanyja életét mentette meg. A gyermek, Zayden Curran Herndon augusztus 11-én, kedden vehette át a Virginia Beach-i Rendőrkapitányság díját, miután segített az édesanyján, Kailene Curran Herndonon, amikor a nő július 21-én rohamot kapott.
Hétéves kisfiú részesült elismerésben
Zayden ekkor késlekedés nélkül tárcsázta a 911-es segélyhívó számot, megadta a diszpécsereknek a pontos címüket, és higgadtan válaszolt a kérdéseikre is. A kórház közlése szerint mindeközben végig az édesanyjával maradt, és igyekezett megnyugtatni, amíg a mentő a helyszínre nem érkezett.
Zayden édesanyja később elmondta, emlékszik arra, ahogy azon a bizonyos napon reggelit készített a gyerekeinek: a fiának és a csecsemőkorú lányának, majd a következő emléke az, hogy a kórházban tér magához. Ekkor értesült arról, milyen hősiesen viselkedett a kisfia. Zayden profi hozzáállása egyébként annak volt köszönhető, hogy az anyja már kétéves kora óta tanítgatta arra, hogyan kezelje a vészhelyzeteket.
Sokat gyakoroltunk, mert sosem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség. A 911 hívása nem játék, de vészhelyzet esetén muszáj megtennie. Szerintem elképesztően teljesített, szóval nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá
- mondta el az anya, Kailene, mialatt James Hylton rendőrtiszt az Életmentő Díjra jelölte a kisfiút, miután tudomást szerzett a történtekről, és amit a gyermek a közelmúltban egy ünnepség keretében át is vehetett.
Köszönjük a szülőknek, köszönjük mindenkinek, aki lehetővé teszi egy hétéves számára, hogy tudja, mi a helyes cselekedet. Zayden teljes mértékben megérdemli a közösségünk dicséretét és elismerését.
- jelentette ki a díjat átadó Paul Neudigate rendőrfőnök, a People beszámolója szerint.
„Na, szia, Mentő!”
Nagyot ment tavaly Filip Medárd története, akinek higgadt segélyhívása pár nap alatt országosan ismertté vált. A „Na, szia, Mentő!” köszönés nemcsak emlékezetessé tette a pillanatot, hanem azonnali cselekvésre is késztette a mentőszolgálatot, amely országos kampánnyal reagált a történetre. A kisfiú észrevette, hogy az édesanyja mozdulatlanul fekszik, és azonnal a 112-es segélyhívóért nyúlt. A mentők időben megérkeztek, és az édesanya életét sikerült megmenteni, miközben a kisfiú bátor, higgadt reakciója mindenki számára példaértékű maradt.