Hétéves kisfiú riasztotta a mentőket az édesanyjához

Elismerésben részült az a hétéves, virginiai kisfiú, aki a gyors gondolkodásával és higgadtságával talán az édesanyja életét mentette meg. A gyermek, Zayden Curran Herndon augusztus 11-én, kedden vehette át a Virginia Beach-i Rendőrkapitányság díját, miután segített az édesanyján, Kailene Curran Herndonon, amikor a nő július 21-én rohamot kapott.

Hétéves kisfiú részesült elismerésben, miután megmentette az édesanyját (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Hétéves kisfiú részesült elismerésben

Zayden ekkor késlekedés nélkül tárcsázta a 911-es segélyhívó számot, megadta a diszpécsereknek a pontos címüket, és higgadtan válaszolt a kérdéseikre is. A kórház közlése szerint mindeközben végig az édesanyjával maradt, és igyekezett megnyugtatni, amíg a mentő a helyszínre nem érkezett.

Zayden édesanyja később elmondta, emlékszik arra, ahogy azon a bizonyos napon reggelit készített a gyerekeinek: a fiának és a csecsemőkorú lányának, majd a következő emléke az, hogy a kórházban tér magához. Ekkor értesült arról, milyen hősiesen viselkedett a kisfia. Zayden profi hozzáállása egyébként annak volt köszönhető, hogy az anyja már kétéves kora óta tanítgatta arra, hogyan kezelje a vészhelyzeteket.

Sokat gyakoroltunk, mert sosem lehet tudni, hogy mikor lesz rá szükség. A 911 hívása nem játék, de vészhelyzet esetén muszáj megtennie. Szerintem elképesztően teljesített, szóval nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá

- mondta el az anya, Kailene, mialatt James Hylton rendőrtiszt az Életmentő Díjra jelölte a kisfiút, miután tudomást szerzett a történtekről, és amit a gyermek a közelmúltban egy ünnepség keretében át is vehetett.

Köszönjük a szülőknek, köszönjük mindenkinek, aki lehetővé teszi egy hétéves számára, hogy tudja, mi a helyes cselekedet. Zayden teljes mértékben megérdemli a közösségünk dicséretét és elismerését.

- jelentette ki a díjat átadó Paul Neudigate rendőrfőnök, a People beszámolója szerint.