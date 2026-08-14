Drámai pillanatok, másodperceken múlott az erkélyről kiesett négyéves élete

Elképesztő pillanatokat rögzített egy kamera Lengyelországban, ahol három férfi egy kifeszített takaróval mentette meg egy négyéves kislány életét, miután a gyermek lezuhant egy ötemeletes ház erkélyéről. A kislány egy társasház ötödik emeletén kapaszkodott az erkély korlátjának külső részébe. A szomszédok szerencsére hamar észrevették, hogy veszélyben van, és az épület alatt gyülekezve próbáltak segíteni neki. Egy takarót feszítettek ki az erkély alatt, hogy felfogják a gyermeket, ha lezuhan. Néhány pillanattal később a pedig a gyermek valóban elengedte a korlátot, és a takaróra zuhant.

Drámai pillanatok: így mentették meg az erkélyről kizuhant kislányt. Fotó: X

A drámai eset vasárnap történt Łomżában, Varsótól mintegy 145 kilométerre. Tragédia csakis a szomszédok gyors reakciója miatt nem következett be. A négyéves gyermeket kórházba szállították, de szerencsére csak néhány kisebb zúzódást szenvedett.

Pillanatokon múlott a kislány élete

Az egyik megmentő, Dariusz Płoński elmondta, hogy a kiabálásra figyelt fel először, majd felnézve meglátta a kislányt.

Amikor kiléptem az épületből, azt hallottam, hogy az emberek sikoltoznak. Felnéztem, és megláttam a gyermeket, szinte teljesen meztelenül, csak egy póló volt rajta. Minden rendkívül gyorsan történt. Amikor újra felnéztem, láttam, hogy a gyermek már egy másik helyen van, alig maradt időnk elfoglalni a megfelelő pozíciót, mielőtt ráesett a takaróra.

A rendőrség később megállapította, hogy a kislány 27 éves édesanyja otthon tartózkodott, ám aludt, miközben gyermeke az erkélyen életveszélyes helyzetbe került. A nő ráadásul ittas volt, vérében 0,07-es véralkoholszintet mértek. Még nem tudni, vádat emelnek-e ellene. Ha elítélik, akár öt év szabadságvesztést is kaphat, miután gyermekét közvetlen életveszélynek vagy súlyos sérülés veszélyének tette ki, írja a Mirror.