Családi kempingezés közben halt meg a kilencéves kislány

A gyermeket éjfél után súlyos sérülésekkel találták meg az Elliot ipari parkban, majd egy dundee-i kórházba szállították, ahol meghalt. A rendőrség gyanús halálesetként vizsgálja a kislány halálának az ügyét.

Egy kilencéves kislány meghalt egy skóciai családi kempingezés alatt. A rendőrség egy, az áldozatot ismerő férfi ellen emelt vádat (illusztráció) Fotó: Kovács Noémi/Pexels

Vádat emeltek egy férfi ellen egy kilencéves kislány halála után

Egy kilencéves kislány meghalt Skóciában, miután súlyos sérülésekkel találták meg egy arbroathi ipari parkban. A gyermek családjával kempingezett a környéken, amikor hétfőn röviddel éjfél után rábukkantak.

A kislányt a dundee-i Ninewells Kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A skót rendőrség gyanús halálesetként kezeli az ügyet, a gyermek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hatóságok egy 35 éves brit férfit tartóztattak le, aki ismerte az áldozatot. A rendőrség közölte, hogy vádat emeltek ellene, és a férfi szerdán jelenik meg a dundee-i bíróság előtt. A nyomozók más személyt nem keresnek az ügyben.

A kislány hozzátartozóit szakemberek támogatják. Egy helyi önkormányzati képviselő szívszorítónak nevezte a történteket, és közölte, hogy a tragédia mélyen megrázta Arbroath közösségét. A rendőrségi kordon közelében virágokat helyeztek el, miközben a nyomozók továbbra is adatokat gyűjtenek, és fokozott rendőri jelenlétet tartanak fenn a környéken – számolt be a The Independent.

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