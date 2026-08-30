Hatéves kislányt temetett maga alá az ár, három nappal később csoda történt

A kislányt egy rendőri mentőcsapat találta meg, miután a Bhote Koshi folyó áradása által sújtott területen túlélők után kutatva meghallották a segélykiáltásait. A mentők azonnal ásni kezdtek, majd kiemelték a föld alól.

Csodával határos mentés Nepálban: élve került elő a föld alól a hatéves kislány.

Fotó: AFP

Hatéves kislányt temetett maga alá az ár

A gyermeket először egy közeli határőrposztra vitték, de állapota romlani kezdett. A rossz időjárás és a sötétség miatt pénteken még nem tudták Katmanduba repíteni, végül szombat délután helikopterrel a fővárosba szállították, ahol kórházban kezelik.

Már 752 halálos áldozata van a nepáli katasztrófának, 2500 fölé nőtt az eltűntek száma

A nepáli Nemzeti Katasztrófakockázat-csökkentési és Katasztrófakezelési Hatóság (NDRRMA) legfrissebb adatai szerint 752-re emelkedett a halálos áldozatok száma.

Korábban az NDRRMA és a nepáli rendőrség még 734 halottról számolt be.

Az eltűntek száma szintén tovább nőtt: jelenleg 2502 embert keresnek, míg korábban 2498 eltűntről tudtak.

A hatóság frissítése helyi idő szerint 13 órakor, magyar idő szerint 7 óra 15 perckor készült.