Lezuhant egy kisrepülő Walesben, ketten meghaltak

Lezuhant egy kisrepülőgép Walesben, Trawsfynydd közelében, Snowdonia térségében. A fedélzeten tartózkodó két ember meghalt a balesetben.

Kisrepülőgép balesetezett. Fotó: Unsplash

Keresés indult a kisrepülőgép után, tragédia lett a vége

A North Wales-i rendőrség dél után kapott bejelentést arról, hogy az Angliából induló repülőgép nem érkezett meg a tervezett időpontban a caernarfoni repülőtérre.

A hatóságok légi és földi kutatást indítottak, majd egy távoli, nehezen megközelíthető területen megtalálták a gép roncsait. A két utas a helyszínen életét vesztette.

A balesetről értesítették a brit Air Accidents Investigation Branch (AAIB) szakembereit is, akik vizsgálócsoportot küldtek a helyszínre.

Owain Llewellyn rendőrfőnök-helyettes részvétét fejezte ki az áldozatok családjának és barátainak. Hozzátette, hogy a rendőrség mindenben segíti a vizsgálatot, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a tragédiához.