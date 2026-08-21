Kivégezték a férfit, aki öt embert ölt meg egy gyújtogatásban

Kivégezték Japánban azt az 58 éves férfit, aki 2009-ben felgyújtott egy zsúfolt oszakai játéktermet. A támadásban öt ember meghalt, tízen pedig megsérültek. Ez volt az első kivégzés Sanae Takaichi kormányának hivatalba lépése óta - írja az ABC.

Kivégzés Japánban, a képen a gyújtogató - Fotó: MASAZUMI NAKAHARA / Yomiuri

A japán igazságügyi minisztérium pénteken jelentette be, hogy felakasztották Sunao Takamit.

A férfi 2009-ben benzint locsolt szét egy oszakai pachinko játékteremben, majd egy égő gyufával felgyújtotta az épületet.

A tűzben öt ember életét vesztette, további tízen megsérültek. Takamit gyilkosság, gyilkossági kísérlet és gyújtogatás miatt 2011-ben ítélték halálra, fellebbezéseit pedig 2016-ban végleg elutasította a legfelsőbb bíróság.

Ellentmondások a kivégzés körül

Japánban jelenleg 100 ember vár kivégzésre, közülük 43-an perújrafelvételt kértek.

Az országot régóta bírálják a halálbüntetés alkalmazása és a kivégzések körüli titkolózás miatt.

Az elítéltekkel ugyanis jellemzően csak a kivégzésük reggelén közlik, hogy még aznap végrehajtják rajtuk a halálos ítéletet. Japán és az Egyesült Államok a G7 egyetlen két tagja, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést.

Az Origo tavaly számolt be egy kivégzésről, akkor három év után először hajtottak végre halálos ítéletet az országban. A „Twitter-gyilkos” néven elhíresült férfit pénteken akasztották fel, miután kilenc embert – közülük nyolc nőt – ölt meg 2017-ben.