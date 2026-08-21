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Japán

Kivégezték a férfit, aki öt embert ölt meg egy gyújtogatásban

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Felakasztották Japánban azt az 58 éves férfit, aki 2009-ben felgyújtott egy zsúfolt oszakai játéktermet. A támadásban öt ember meghalt, tízen pedig megsérültek. Sunao Takami kivégzése helyi idő szerint pénteken volt.
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Japángyújtogatáskivégzés

Kivégezték Japánban azt az 58 éves férfit, aki 2009-ben felgyújtott egy zsúfolt oszakai játéktermet. A támadásban öt ember meghalt, tízen pedig megsérültek. Ez volt az első kivégzés Sanae Takaichi kormányának hivatalba lépése óta - írja az ABC.

kivégzés File Photo: Sunao TAKAMI, a suspect in a fatal arson attack at a pachinko parlor, enters the Osaka District Public Prosecutors Office in Osaka, Japan, on July 8, 2009. TAKAMI was executed on August 21, 2026, after being convicted of killing five people in the arson attack. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Masazumi Nakahara / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Kivégzés Japánban, a képen a gyújtogató - Fotó: MASAZUMI NAKAHARA / Yomiuri

A japán igazságügyi minisztérium pénteken jelentette be, hogy felakasztották Sunao Takamit. 

A férfi 2009-ben benzint locsolt szét egy oszakai pachinko játékteremben, majd egy égő gyufával felgyújtotta az épületet.

A tűzben öt ember életét vesztette, további tízen megsérültek. Takamit gyilkosság, gyilkossági kísérlet és gyújtogatás miatt 2011-ben ítélték halálra, fellebbezéseit pedig 2016-ban végleg elutasította a legfelsőbb bíróság.

Ellentmondások a kivégzés körül

Japánban jelenleg 100 ember vár kivégzésre, közülük 43-an perújrafelvételt kértek. 

Az országot régóta bírálják a halálbüntetés alkalmazása és a kivégzések körüli titkolózás miatt.

Az elítéltekkel ugyanis jellemzően csak a kivégzésük reggelén közlik, hogy még aznap végrehajtják rajtuk a halálos ítéletet. Japán és az Egyesült Államok a G7 egyetlen két tagja, ahol továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést.

Az Origo tavaly számolt be egy kivégzésről, akkor három év után először hajtottak végre halálos ítéletet az országban. A „Twitter-gyilkos” néven elhíresült férfit pénteken akasztották fel, miután kilenc embert – közülük nyolc nőt – ölt meg 2017-ben.

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