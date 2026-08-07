Egy kobrával ölette meg alvó feleségét a kegyetlen férfi, hátborzongató indítéka volt

A 27 éves Sooraj Kumar banki alkalmazott két éve volt házas Uthrával, amikor kidolgozta gyilkossági tervét. A vád szerint azért akarta megölni feleségét, hogy egyedül örökölhesse a nő aranyból álló hozományát, valamint megkapja az életbiztosítás összegét, amelyet néhány hónappal a halála előtt kötött rá.
Kobrával gyilkolt Indiában a férj
Amikor halálos kígyómarás érte a nőt, éppen egy korábbi kígyótámadásból lábadozott, ami már akkor is gyanút keltett családjában. 2020 márciusában egy Russell-vipera marta meg az indiai Adoorban található otthonában. A támadás következtében ágyhoz kötötté vált, ezért szüleihez költözött, hogy felépülhessen. A marás okozta sérülések miatt plasztikai műtéten is át kellett esnie.
Az első támadást követő 52. napon, 2020. május 6-án édesanyja eszméletlenül találta rá. Hamar kiderült, hogy ismét kígyó marta meg, ezúttal egy kobra. Uthra másnap belehalt sérüléseibe. A szoba átvizsgálásakor megtalálták és elpusztították a kígyót. Feltűnő volt az is, hogy férje, Sooraj – aki rendszerint sokáig aludt – azon a reggelen korán felkelt és kiment a házból, még mielőtt feleségét megtalálták volna.
Uthra családja csak egy héttel később kezdett arra gyanakodni, hogy nem baleset történt. Édesapja, Vijayasenan értesítette a rendőrséget, miután rájött, szinte lehetetlen lett volna, hogy a kobra magától bejusson a szobába anélkül, hogy azt a házaspár valamelyik tagja észrevette volna.
A nő korábban azt is elmondta szüleinek, hogy férje jártas a mérges kígyók kezelésében. A család felvette a kapcsolatot a neves kígyószakértővel, Vava Suresh-sel, aki szintén arra biztatta őket, hogy forduljanak a hatóságokhoz. A szakértő szerint már az első támadás is rendkívül valószínűtlen volt, mivel egy Russell-vipera aligha jutott volna fel a ház második emeletére. A rendőrség őrizetbe vette Sooraj Kumart, valamint a kígyófogó Chavarukavu Suresht is. Az ügyben áttörést jelentett, amikor Sooraj 2020 júliusában beismerő vallomást tett.
Elmondta, hogy két kígyót vásárolt, és azt is bevallotta, hogy altatót adott feleségének, majd ráengedte a kobrát. Beismerte azt is, hogy a kígyót április 24. és május 6. között egy üvegben tartotta élelem nélkül, hogy agresszívebb legyen, és biztosan megmarja a nőt. A férfit gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel, maradandó sérülés okozásának kísérletével és bizonyítékok megsemmisítésével vádolták meg.
Több személyt letartóztattak
A nyomozás során az is kiderült, hogy Uthra bankszéfét már az első kígyótámadás napján kiürítették. Apósát, Surendran Panickert szintén letartóztatták, mert a gyanú szerint bizonyítékokat tüntetett el, illetve elrejtette a nő 38 darab aranyékszerét, amelyeket a rendőrök később egy közeli ültetvényen találtak meg. A hozomány nagy része azonban máig nem került elő. Ugyanazon év augusztusában Sooraj édesanyját, Renukát, valamint húgát, Suryát is letartóztatták összeesküvés, családon belüli erőszak és bizonyítékok eltüntetésének gyanújával. A korábban gyanúsítottként kezelt kígyófogó végül kulcsszerepet játszott abban, hogy sikerült bizonyítani Sooraj bűnösségét.
2021 augusztusában Sooraj Kumart bűnösnek találták abban, hogy egy élő kobrát használt gyilkos fegyverként felesége megölésére. Ez volt az első olyan ismert eset, amelyben egy élő állatot használtak gyilkossági eszközként, és amely jogerős elítéléssel végződött. A férfit két életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Az ügyet 2025-ben a Rajakumari című film is feldolgozta - írja a Daily Star.