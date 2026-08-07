Egy kobrával ölette meg alvó feleségét a kegyetlen férfi, hátborzongató indítéka volt

A 27 éves Sooraj Kumar banki alkalmazott két éve volt házas Uthrával, amikor kidolgozta gyilkossági tervét. A vád szerint azért akarta megölni feleségét, hogy egyedül örökölhesse a nő aranyból álló hozományát, valamint megkapja az életbiztosítás összegét, amelyet néhány hónappal a halála előtt kötött rá.

Kobrával ölette meg feleségét a kegyetlen férfi

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Kobrával gyilkolt Indiában a férj

Amikor halálos kígyómarás érte a nőt, éppen egy korábbi kígyótámadásból lábadozott, ami már akkor is gyanút keltett családjában. 2020 márciusában egy Russell-vipera marta meg az indiai Adoorban található otthonában. A támadás következtében ágyhoz kötötté vált, ezért szüleihez költözött, hogy felépülhessen. A marás okozta sérülések miatt plasztikai műtéten is át kellett esnie.

Az első támadást követő 52. napon, 2020. május 6-án édesanyja eszméletlenül találta rá. Hamar kiderült, hogy ismét kígyó marta meg, ezúttal egy kobra. Uthra másnap belehalt sérüléseibe. A szoba átvizsgálásakor megtalálták és elpusztították a kígyót. Feltűnő volt az is, hogy férje, Sooraj – aki rendszerint sokáig aludt – azon a reggelen korán felkelt és kiment a házból, még mielőtt feleségét megtalálták volna.

Uthra családja csak egy héttel később kezdett arra gyanakodni, hogy nem baleset történt. Édesapja, Vijayasenan értesítette a rendőrséget, miután rájött, szinte lehetetlen lett volna, hogy a kobra magától bejusson a szobába anélkül, hogy azt a házaspár valamelyik tagja észrevette volna.

A nő korábban azt is elmondta szüleinek, hogy férje jártas a mérges kígyók kezelésében. A család felvette a kapcsolatot a neves kígyószakértővel, Vava Suresh-sel, aki szintén arra biztatta őket, hogy forduljanak a hatóságokhoz. A szakértő szerint már az első támadás is rendkívül valószínűtlen volt, mivel egy Russell-vipera aligha jutott volna fel a ház második emeletére. A rendőrség őrizetbe vette Sooraj Kumart, valamint a kígyófogó Chavarukavu Suresht is. Az ügyben áttörést jelentett, amikor Sooraj 2020 júliusában beismerő vallomást tett.

Elmondta, hogy két kígyót vásárolt, és azt is bevallotta, hogy altatót adott feleségének, majd ráengedte a kobrát. Beismerte azt is, hogy a kígyót április 24. és május 6. között egy üvegben tartotta élelem nélkül, hogy agresszívebb legyen, és biztosan megmarja a nőt. A férfit gyilkossággal, gyilkossági kísérlettel, maradandó sérülés okozásának kísérletével és bizonyítékok megsemmisítésével vádolták meg.