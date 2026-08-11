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földrengés

Egyre súlyosabb a helyzet Kolumbiában a földrengés után – megrázó képeken a pusztítás

7 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Mentőcsapatok kutatnak túlélők után a romok között, miközben folyamatosan érkeznek az újabb adatok a Kolumbiát sújtó katasztrófáról. A földrengés következtében már legalább 132 ember meghalt, és sokan megsérültek Kolumbiában.
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Egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfő reggel Kolumbia nyugati részét, amelynek epicentruma Chocó tartományban, San José del Palmar közelében volt. A helyi idő szerint 7 óra 34 perckor bekövetkezett földmozgás mintegy 107 kilométeres mélységből indult.

Földrengés volt Kolumbiában, 2026. augusztus 10-én, hétfőn. Többen meghaltak a természeti katasztrófa során. Képeken mutatjuk a pusztítást.
Legalább 111 áldozata van a kolumbiai földrengésnek, és a romok között még mindig túlélők után kutatnak. A 7,4-es erősségű földrengés 61 épületet pusztított el és több száz házat rongált meg
Fotó: Samir Rojas/Getty Images

Több mint száz ember meghalt a kolumbiai földrengésben

A Kolumbiai Fővárosok Szövetségének legfrissebb előzetes összesítése szerint a halálos áldozatok száma 132-re emelkedett, a sérülteké pedig meghaladta az 480-at. A mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak, ezért az adatok még változhatnak.

A legsúlyosabban érintett nagyváros Pereira, ahol 60 halálos áldozatról számoltak be. Caliban 15, Quibdóban nyolc, Manizalesben pedig négy ember halálát erősítették meg.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
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Kolumbia, földrengés, Kolumbiaföldrengés, 2026
Galéria: 7,4-es erősségű földrengés pusztított Kolumbiában
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Legalább 111 áldozata van a kolumbiai földrengésnek, és a romok között még mindig túlélők után kutatnak. A 7,4-es erősségű földrengés 61 épületet pusztított el és több száz házat rongált meg

A földrengés hatalmas károkat okozott Kolumbia nyugati és középső részén. Az eddigi összesítés alapján 86 épület omlott össze, és több kórház, út, közművezeték, valamint más létfontosságú infrastruktúra is megrongálódott.

Videók a kolumbiai természeti katasztrófáról

A hatóságok és a mentőegységek közben folytatják a romok átvizsgálását, miközben a térségben utórengéseket is regisztráltak – írja a BBC.

 

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