Egyre súlyosabb a helyzet Kolumbiában a földrengés után – megrázó képeken a pusztítás

Egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfő reggel Kolumbia nyugati részét, amelynek epicentruma Chocó tartományban, San José del Palmar közelében volt. A helyi idő szerint 7 óra 34 perckor bekövetkezett földmozgás mintegy 107 kilométeres mélységből indult.

Legalább 111 áldozata van a kolumbiai földrengésnek, és a romok között még mindig túlélők után kutatnak. A 7,4-es erősségű földrengés 61 épületet pusztított el és több száz házat rongált meg

Fotó: Samir Rojas/Getty Images

Több mint száz ember meghalt a kolumbiai földrengésben

A Kolumbiai Fővárosok Szövetségének legfrissebb előzetes összesítése szerint a halálos áldozatok száma 132-re emelkedett, a sérülteké pedig meghaladta az 480-at. A mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak, ezért az adatok még változhatnak.

A legsúlyosabban érintett nagyváros Pereira, ahol 60 halálos áldozatról számoltak be. Caliban 15, Quibdóban nyolc, Manizalesben pedig négy ember halálát erősítették meg.

A képre kattintva galéria nyílik: