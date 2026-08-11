Egyre súlyosabb a helyzet Kolumbiában a földrengés után – megrázó képeken a pusztítás

Egy 7,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfő reggel Kolumbia nyugati részét, amelynek epicentruma Chocó tartományban, San José del Palmar közelében volt. A helyi idő szerint 7 óra 34 perckor bekövetkezett földmozgás mintegy 107 kilométeres mélységből indult.
Több mint száz ember meghalt a kolumbiai földrengésben
A Kolumbiai Fővárosok Szövetségének legfrissebb előzetes összesítése szerint a halálos áldozatok száma 132-re emelkedett, a sérülteké pedig meghaladta az 480-at. A mentési munkálatok azonban továbbra is tartanak, ezért az adatok még változhatnak.
A legsúlyosabban érintett nagyváros Pereira, ahol 60 halálos áldozatról számoltak be. Caliban 15, Quibdóban nyolc, Manizalesben pedig négy ember halálát erősítették meg.
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A földrengés hatalmas károkat okozott Kolumbia nyugati és középső részén. Az eddigi összesítés alapján 86 épület omlott össze, és több kórház, út, közművezeték, valamint más létfontosságú infrastruktúra is megrongálódott.
A hatóságok és a mentőegységek közben folytatják a romok átvizsgálását, miközben a térségben utórengéseket is regisztráltak – írja a BBC.