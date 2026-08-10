Drámai videón a pusztító, 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés – legalább 20 ember meghalt

Mint arról az Origo beszámolt, erős földrengés rázta meg hétfőn Kolumbia nyugati részét, a helyiek közül sokan az utcára menekültek az épületekből. A kolumbiai földrengés a Richter-skála szerint 7,4-es erősségű volt, és a hatóságok megkezdték a károk felmérését.

Videón a halálos kolumbiai földrengés – legalább 20 áldozata van a 7,4-es erősségű rengésnek Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Videón a halálos kolumbiai földrengés – legalább 20 áldozata van a 7,4-es erősségű rengésnek

Az elsődleges hírek még csak sérültekről és a károk felméréséről szóltak, a legfrissebb információk szerint azonban

legalább 18 ember meghalt hétfőn a Kolumbia középső részén fekvő Pereira városában egy 7,4-es magnitúdójú földrengés következtében

– közölte Mauricio Salazar polgármester a helyi médiával.

Mivel Manizales városában is legalább két halálos áldozatról számoltak be, a földrengés következtében elhunytak megerősített száma így már legalább 20-ra emelkedett – írja a CNN.

Fotó: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Venezuelában is érezni lehetett a kolumbiai földrengést, a hatóságok felmérik a károkat

A Kolumbiát ma reggel megrázó földrengést Venezuela egyes részein is érezni lehetett. Az ország még mindig a június 24-i kettős földrengés következményeivel küzd.

Egy helyi kormányzó tájékoztatása szerint a venezuelai hatóságok jelenleg is felmérik a helyzetet a Kolumbiával határos Táchira és Zulia államokban.

A polgári védelem jelenleg felméréseket végez, és folyamatosan érkeznek a jelentések az állam infrastruktúrájának állapotáról. Egyelőre nem észleltünk súlyos problémákat, és ami a legfontosabb, halálos áldozatokról sem érkezett jelentés

– közölte az X-en Freddy Bernal, a Venezuela nyugati részén fekvő Táchira állam kormányzója.

A katasztrófavédelmi és mentőegységeket mozgósítottuk, a polgári védelmi terveket pedig életbe léptettük. Arra kérjük a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, és működjön együtt a hatóságokkal

– tette hozzá Bernal.