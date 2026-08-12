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Legalább 37 ember vesztette életét, miután felborult egy komp Zimbabwéban

2 órája
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37-re emelkedett a halálos áldozatok száma, miután felborult egy komp egy tavon Zimbabwéban. A dél-afrikai ország nemzeti katasztrófavédelmi ügynöksége azt közölte, hogy 77 embert mentettek ki, mialatt 27 személyt továbbra is eltűntként tartanak számon. A komp fedélzetén 114 felnőtt utas tartózkodott, az öt fős személyzet és ismeretlen számú gyermek.
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37-re emelkedett a halálos áldozatok száma Zimbabwéban, miután felborult egy komp egy tavon, a hatóságok közlése szerint. A helyi média egy magas rangú helyi tisztviselőre hivatkozva azt írta, további 24 holttestet emeltek ki a Kariba-tóból a balesetet követően. 

This UGC image, verified by AFP on August 12, 2026, shows passengers being rescued after a boat capsized on Zimbabwes Lake Kariba following an encounter with strong waves on August 11, 2026. At least 15 people were killed and 27 remain missing when an overcrowed ferry on Zimbabwe's Lake Kariba capsized, authorities said on August 12, 2026. The boat, which provides transport between the northern town of Kariba and several islands and fishing camps, overturned after hitting strong waves. (Photo by -UGC / Maxton Kanhema / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE  MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / Maxton Kanhema » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS  DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [- NO ARCHIVE ]
Felborult egy komp Zimbabwéban, legalább 37 ember életét vesztette / Fotó: -UGC / Maxton Kanhema

Felborult egy komp Zimbabwéban, legalább 37 ember életét vesztette

A dél-afrikai ország nemzeti katasztrófavédelmi ügynöksége azt közölte, 77 embert mentettek ki, mialatt 27 személyt továbbra is eltűntként tartanak számon.

 A Zimbabwei Polgári Védelmi Egység (CPU) egy közleményben azt írta, 114 felnőtt utas tartózkodott a fedélzeten – amit a jegyértékesítés során is megerősítettek –, valamint az öt fős személyzet, illetve lehetséges, hogy ismeretlen számú olyan gyermek is jelen volt, akik még nem érték el a jegyvásárláshoz szükségesség kort. A hivatal azt közölte, a hajó 90 fő szállítására alkalmas, és országos vészhelyzet kihirdetését követelték - írja a Sky News.

A zimbabwei rendőrség korábban azt közölte, a hajón 90 ember tartózkodott, amikor felborult a tavon az erős hullámok miatt kedden. A Kariba-tó térfogatát tekintve a világ legnagyobb mesterséges tava, 200 km hosszú és helyenként akár 40 km széles is lehet. A hatóságok azt is bejelentették, a mentési munkálatok folyamatban vannak.

Mindeközben 172 embert, valamint egy elhunyt utas holttestét emelték ki arról a kompról, amely szerdán gyulladt ki a viharos tengeren az indonéziai Bali turisztikai sziget közelében. A tartomány fővárosában, Mataramban található kutató-mentő szolgálat közlése szerint a tűz hajnali 4:15 körül keletkezett, mialatt a hajó Bali Padang Bai kikötőjéből Lembar kikötőjébe tartott. A mentők összesen 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki a kiégett hajóról, valamint egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték, két utast pedig kórházba szállítottak.



 


 

 

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