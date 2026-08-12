Legalább 37 ember vesztette életét, miután felborult egy komp Zimbabwéban

37-re emelkedett a halálos áldozatok száma Zimbabwéban, miután felborult egy komp egy tavon, a hatóságok közlése szerint. A helyi média egy magas rangú helyi tisztviselőre hivatkozva azt írta, további 24 holttestet emeltek ki a Kariba-tóból a balesetet követően.

Felborult egy komp Zimbabwéban, legalább 37 ember életét vesztette / Fotó: -UGC / Maxton Kanhema

Felborult egy komp Zimbabwéban, legalább 37 ember életét vesztette

A dél-afrikai ország nemzeti katasztrófavédelmi ügynöksége azt közölte, 77 embert mentettek ki, mialatt 27 személyt továbbra is eltűntként tartanak számon.

A Zimbabwei Polgári Védelmi Egység (CPU) egy közleményben azt írta, 114 felnőtt utas tartózkodott a fedélzeten – amit a jegyértékesítés során is megerősítettek –, valamint az öt fős személyzet, illetve lehetséges, hogy ismeretlen számú olyan gyermek is jelen volt, akik még nem érték el a jegyvásárláshoz szükségesség kort. A hivatal azt közölte, a hajó 90 fő szállítására alkalmas, és országos vészhelyzet kihirdetését követelték - írja a Sky News.

A zimbabwei rendőrség korábban azt közölte, a hajón 90 ember tartózkodott, amikor felborult a tavon az erős hullámok miatt kedden. A Kariba-tó térfogatát tekintve a világ legnagyobb mesterséges tava, 200 km hosszú és helyenként akár 40 km széles is lehet. A hatóságok azt is bejelentették, a mentési munkálatok folyamatban vannak.

At least 15 people were killed and 27 remained missing after an overcrowded ferry capsized on Zimbabwe’s Lake Kariba earlier Tuesday. pic.twitter.com/WNoDJNotwt — Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 12, 2026









