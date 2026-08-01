Ön melyik kategóriába tartozik a négyből? A kedvenc könyve elárulja

A pszichológusok és a kutatók állítják, hogy a könyvválasztás nem csupán ízlés kérdése. Edgar Dubourg, a párizsi École Normale Supérieure kognitív tudósa szerint a kedvenc olvasmányaink valójában a személyiségünkről adnak képet.
Mint mondta, amikor thrillert, romantikus regényt vagy sci-fit választunk, akkor az agyunk legmélyebb, legősibb ösztönei működnek.
Dr. Valerie van Mulukom, az Oxford Brookes Egyetem pszichológusának kutatása szerint belső szorongásaink (vagy ahogy ő nevezi, az egzisztenciális bizonytalanságok) határozzák meg, hogy melyik könyvet vesszük le a polcról – írja a BBC.
A kutatás négy fő kategóriát különített el a könyvválasztásban
- Veszély és fenyegetés
- krimik,
- thrillerek,
- horrorregények,
- true crime könyvek.
Ha ezeket részesíti előnyben, a kutatás szerint valószínűleg különösen foglalkoztatja a veszély, a bizonytalanság vagy a fenyegetések világa. Nem feltétlenül azért, mert fél tőlük, hanem mert szeretné jobban megérteni és feldolgozni ezeket a helyzeteket.
2. Emberi kapcsolatok és mindennapi élet
- romantikus regények,
- családi történetek,
- drámák,
- vígjátékok.
Az ilyen könyveket kedvelők esetében a kutatók szerint gyakrabban jelennek meg a kapcsolatokkal, a társadalmi elfogadottsággal vagy a saját megítélésükkel kapcsolatos aggodalmak.
3. Fantázia és más világok
- fantasyk,
- science fiction regények,
- disztópikus történetek,
- kalandregények.
A kutatás szerint ezek az olvasók gyakran nem a saját életük miatt aggódnak elsősorban, hanem nagyobb léptékű kérdések foglalkoztatják őket. Ilyen lehet például a klímaváltozás, a háborúk vagy az emberiség jövője.
4. Tények és történelem
- életrajzok,
- történelmi könyvek,
- dokumentumjellegű művek.
A szakértők szerint akik inkább ismeretterjesztő vagy történelmi könyveket olvasnak, gyakran válaszokat keresnek. Számukra a valós események és azok megértése fontosabb lehet, mint a kitalált történetek.
Edgar Dubourg szerint azonban nem az számít igazán, hogy valaki fikciót vagy tényirodalmat olvas, a lényeg maga a történet.
Mint fogalmazott, minden ember történeteket fogyaszt – akár a híreken, akár mások elbeszélésein, akár regényeken keresztül –, ezek pedig kapcsolatban állnak azzal, hogyan gondolkodunk a világról és saját magunkról.
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