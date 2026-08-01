Ön melyik kategóriába tartozik a négyből? A kedvenc könyve elárulja

A pszichológusok és a kutatók állítják, hogy a könyvválasztás nem csupán ízlés kérdése. Edgar Dubourg, a párizsi École Normale Supérieure kognitív tudósa szerint a kedvenc olvasmányaink valójában a személyiségünkről adnak képet.

Sokat elárul önről az, hogy milyen könyvet olvas - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Mint mondta, amikor thrillert, romantikus regényt vagy sci-fit választunk, akkor az agyunk legmélyebb, legősibb ösztönei működnek.

Dr. Valerie van Mulukom, az Oxford Brookes Egyetem pszichológusának kutatása szerint belső szorongásaink (vagy ahogy ő nevezi, az egzisztenciális bizonytalanságok) határozzák meg, hogy melyik könyvet vesszük le a polcról – írja a BBC.

A kutatás négy fő kategóriát különített el a könyvválasztásban

Veszély és fenyegetés

krimik,

thrillerek,

horrorregények,

true crime könyvek.

Ha ezeket részesíti előnyben, a kutatás szerint valószínűleg különösen foglalkoztatja a veszély, a bizonytalanság vagy a fenyegetések világa. Nem feltétlenül azért, mert fél tőlük, hanem mert szeretné jobban megérteni és feldolgozni ezeket a helyzeteket.

2. Emberi kapcsolatok és mindennapi élet

romantikus regények,

családi történetek,

drámák,

vígjátékok.

Az ilyen könyveket kedvelők esetében a kutatók szerint gyakrabban jelennek meg a kapcsolatokkal, a társadalmi elfogadottsággal vagy a saját megítélésükkel kapcsolatos aggodalmak.

3. Fantázia és más világok

fantasyk,

science fiction regények,

disztópikus történetek,

kalandregények.

A kutatás szerint ezek az olvasók gyakran nem a saját életük miatt aggódnak elsősorban, hanem nagyobb léptékű kérdések foglalkoztatják őket. Ilyen lehet például a klímaváltozás, a háborúk vagy az emberiség jövője.

4. Tények és történelem

életrajzok,

történelmi könyvek,

dokumentumjellegű művek.

A szakértők szerint akik inkább ismeretterjesztő vagy történelmi könyveket olvasnak, gyakran válaszokat keresnek. Számukra a valós események és azok megértése fontosabb lehet, mint a kitalált történetek.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Edgar Dubourg szerint azonban nem az számít igazán, hogy valaki fikciót vagy tényirodalmat olvas, a lényeg maga a történet.

Mint fogalmazott, minden ember történeteket fogyaszt – akár a híreken, akár mások elbeszélésein, akár regényeken keresztül –, ezek pedig kapcsolatban állnak azzal, hogyan gondolkodunk a világról és saját magunkról.