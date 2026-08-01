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könyv

Ön melyik kategóriába tartozik a négyből? A kedvenc könyve elárulja

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A szakértők szerint egyáltalán nem véletlen, hogy ki milyen könyvet választ a nyári pihenéshez. A könyvválasztás ugyanis sokat elárulhat a személyiségünkről, a félelmeinkről és arról is, mi foglalkoztat bennünket a leginkább.
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A pszichológusok és a kutatók állítják, hogy a könyvválasztás nem csupán ízlés kérdése. Edgar Dubourg, a párizsi École Normale Supérieure kognitív tudósa szerint a kedvenc olvasmányaink valójában a személyiségünkről adnak képet.

könyv
Sokat elárul önről az, hogy milyen könyvet olvas - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Mint mondta, amikor thrillert, romantikus regényt vagy sci-fit választunk, akkor az agyunk legmélyebb, legősibb ösztönei működnek.

Dr. Valerie van Mulukom, az Oxford Brookes Egyetem pszichológusának kutatása szerint belső szorongásaink (vagy ahogy ő nevezi, az egzisztenciális bizonytalanságok) határozzák meg, hogy melyik könyvet vesszük le a polcról – írja a BBC.

A kutatás négy fő kategóriát különített el a könyvválasztásban

  1. Veszély és fenyegetés
  • krimik,
  • thrillerek,
  • horrorregények,
  • true crime könyvek.

Ha ezeket részesíti előnyben, a kutatás szerint valószínűleg különösen foglalkoztatja a veszély, a bizonytalanság vagy a fenyegetések világa. Nem feltétlenül azért, mert fél tőlük, hanem mert szeretné jobban megérteni és feldolgozni ezeket a helyzeteket.

2. Emberi kapcsolatok és mindennapi élet

  • romantikus regények,
  • családi történetek,
  • drámák,
  • vígjátékok.

Az ilyen könyveket kedvelők esetében a kutatók szerint gyakrabban jelennek meg a kapcsolatokkal, a társadalmi elfogadottsággal vagy a saját megítélésükkel kapcsolatos aggodalmak.

3. Fantázia és más világok

  • fantasyk,
  • science fiction regények,
  • disztópikus történetek,
  • kalandregények.

A kutatás szerint ezek az olvasók gyakran nem a saját életük miatt aggódnak elsősorban, hanem nagyobb léptékű kérdések foglalkoztatják őket. Ilyen lehet például a klímaváltozás, a háborúk vagy az emberiség jövője.

4. Tények és történelem

  • életrajzok,
  • történelmi könyvek,
  • dokumentumjellegű művek.

A szakértők szerint akik inkább ismeretterjesztő vagy történelmi könyveket olvasnak, gyakran válaszokat keresnek. Számukra a valós események és azok megértése fontosabb lehet, mint a kitalált történetek.

könyv, nő, olvas
Illusztráció
Fotó: Pixabay

Edgar Dubourg szerint azonban nem az számít igazán, hogy valaki fikciót vagy tényirodalmat olvas, a lényeg maga a történet.

Mint fogalmazott, minden ember történeteket fogyaszt – akár a híreken, akár mások elbeszélésein, akár regényeken keresztül –, ezek pedig kapcsolatban állnak azzal, hogyan gondolkodunk a világról és saját magunkról.

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